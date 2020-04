Lotus waarschuwt voor impact coronacrisis

Zelfs het bedrijf met de meest indrukwekkende staat van dienst van de Brusselse beurs, is niet immuun voor de perfecte storm die de coronacrisis is.

De impact zit dus niet zozeer bij het aanbod, wel bij de vraag. 'Er is een significante impact van de lockdown op de out-of home sectoren (horeca, instellingen etc, red.) en vliegtuigmaatschappijen', stipt Lotus-CEO Jan Boone aan. 'Dit klantenbestand vertegenwoordigt ongeveer 10 procent van de verkopen'.

Pro memorie: in de Verenigde Staten, waar Lotus vorig jaar zijn eerste fabriek opende, brak de Lotus-speculoos door als ' airline cookie ': het koekje dat je typisch geserveerd krijgt bij de koffie 10 kilometer hoog in de lucht.

Lotus voegt er wel aan toe dat er een 'gedeeltelijke verschuiving' is naar thuisconsumptie, met dus grotere vraag vanuit de supermarkten. En dat op dit ogenblik de enige zekerheid de grote onzekerheid over de precieze impact is. 'Op vandaag is het voorbarig om een accurate inschatting te maken van de volledige impact op het bedrijf in de komende weken en maanden', luidt het.