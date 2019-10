Luc Tack versterkt nog greep op Tessenderlo

219.399 stuks voor 6,36 miljoen euro. Luc Tack kocht begin deze week via weefgetouwenproducent Picanol opnieuw een 'family pack' aandelen van chemiegroep Tessenderlo . Dat leert de webstek waar beurswaakhond FSMA insidertransacties in beursgenoteerde bedrijven bijhoudt.

De textielondernemer maakt zo gebruik van de recente koerszwakte van Tessenderlo, ondanks relatief geruststellende halfjaarcijfers . Tack recycleert al jaren via de holding Verbrugge de cashflow van Picanol, dat hij voor bijna 90 procent controleert, in aandelen Tessenderlo.

Het initiƫle belang van 27,5 procent dat Picanol eind 2013 verwierf is intussen, dankbaar gebruik gebruik makend van een weeffout in de Belgische overnamewet , mondjesmaat uitgebreid tot 42,3 procent . Met de jongste aankoop komt daar nog eens een half procentpunt bij. Via de eigen holding Symphony Mills controleert Tack nog eens 3,2 procent, waardoor de West-Vlaming rechtstreeks en onrechtreeks zo'n 46 procent van de aandelen heeft.

Zijn controle is nog groter: Tack greep dit jaar de nieuwe vennootschapswet , zowat het laatste wapenfeit van de regering-Michel, aan om dubbel stemrecht in te voeren voor langetermijnaandeelhouders. Daardoor controleert hij met minder dan de helft van de stemmen intussen bijna 60 procent van de stemrechten bij de chemiegroep.

In het voorjaar van 2016 blokten de minderheidsaandeelhouders nog Tacks plannen voor een juridische fusie van Tessenderlo en Picanol af. Een jaar later had Picanol echter al de de facto controle, oordeelde de FSMA recent. En met elke insidertransactie is Tessenderlo een stukje minder beursgenoteerd en stukje meer onder controle van Picanol.