MDxHealth en het lange wachten op Medicare

De specialist in prostaatkankertests wacht na twee jaar nog altijd op nieuws over terugbetaling van een tweede test door Medicare, de cruciale zorgspeler op de cruciale Amerikaanse markt.

Medicare is de cruciale ziekteverzekeraar van de overheid voor hoofdzakelijk gepensioneerde Amerikanen. Hoe belangrijk die terugbetaling door Medicare is op de cruciale Amerikaanse markt illustreerde het jaarverslag van MDxHealth over 2020. De test ConfirmMDx, die sinds 2018 door Medicare terugbetaald wordt, tekende in 2020 voor liefst 94 procent van de recurrente inkomsten van de Luiks-Californische groep. In 2019 was dat 92 procent.