MDxHealth heeft snel vers geld nodig

Tegen het tempo waaraan de specialist in prostaatkankertests nu cash verbrandt is de kas begin 2020 leeg.

MDxHealth moet op zoek gaat naar vers geld, leert het halfjaarrapport. Dat is logisch: per 30 juni was er maar 12,2 miljoen dollar meer in kas, terwijl de specialst in prostaatkankertests over de eerste jaarhelft 12,7 miljoen operationeel cash verbrandde.

Ergo: tegen begin 2020 dreigt de kas leeg te zijn en is de 36 miljoen euro die het medisch bedrijf anderhalf jaar geleden ophaalde opgebruikt. En dus evalueert het management 'alle financieringsopties', zoals dat heet.

-70% Beurskoers in vrije val De beurskoers van MDxHealth noteert 70 procent onder de koers waartegen het bedrijf in maart 2018 vers geld ophaalde

Het geld is nodig om de prostaatkankertests van de groep op de cruciale Amerikaanse markt op de kaart te zetten. Daar wrong de jongste paar jaar het schoentje. De beurskoers spreekt boekdelen: bij de kapitaalronde in maart 2018 gaf MDxHealth 10 miljoen nieuwe aandelen uit tegen 3,60 euro per stuk. De huidige beurskoers, 1,10 euro woensdagavond, ligt 70 procent lager.

De koersval komt er door de kwakkelende verkoop. Vooral de verkoop van prostaatkankertest ConfirmMDx stokte. Dat kostte CEO Jan Groen de kop, de Amerikaan Michael McGarrity probeert nu het tij te keren.

Op het eerste gezicht biedt het eerste halfjaar weinig beterschap. De inkomsten uit de verkoop van producten tuimelt 36 procent naar 10,57 miljoen dollar. Zorgwekkend is vooral de prostaatkankertest ConfirmMDx, die de verkoopsvolumes met een vijfde zag teruglopen tot 8.732 stuks. De verkoop van een nieuwere test, SelectMDx, verdubbelde op de Amerikaanse markt tot meer dan 10.000 stuks, maar toch blijft ConfirmMDx meer dan 90 procent van de omzet genereren.

Daarom blijft dé missie voor McGarrity de verkoopsorganisatie rond ConfirmMDx op punt zetten en tegelijk de kosten onder controle houden. Op dat vlak gloort er pril beterschap: over het tweede kwartaal stabiliseerden de verkopen van ConfirmMDx min of meer met 4.353 verkochte tests, tegenover 4.379 in het eerste kwartaal. De snelle terugloop van de voorbije kwartalen lijkt daar maar minstens even gestopt.