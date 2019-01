MDxHealth zakt naar diepterecord

Analisten stellen vragen bij het potentieel van de prostaatkankertest ConfirmMDx, veruit de belangrijkste omzetdraaier.

Na het jongste omzetalarm lijken beleggers in MDxHealth de handdoek te gooien. De Luikse specialist in snelle medische diagnose sloot donderdag 6,5 procent lager op 1,286 euro. Dat is een vers dieptepunt. Het vorige dateerde van augustus 2011, 1,31 euro.

Pro memorie: MDxHealth trok, toen nog onder de naam OncoMethylome Sciences, in juni 2006 tegen omgerekend 7,5 euro naar de beurs. Met andere woorden: wie toen intekende en bleef zitten, zag intussen 83 procent van zijn inleg in rook opgaan.

Het omzetalarm begin deze week was dan ook een opdoffer van jewelste: terwijl de groep over de eerste negen maanden van 2018 jaar op jaar een omzetgroei van 29 procent boekte - op zich al een forse vertraging tegenover de eerste jaarhelft, was er over heel 2018 een krimp van 2 procent.

De opdoffer komt extra hard aan, omdat 2018 eigenlijk het jaar van de waarheid moest worden. Het Belgisch-Amerikaanse bedrijf spendeerde immers handenvol geld aan een verkoopsapparaat om zijn tests op de cruciale Amerikaanse markt te laten doorbreken.

Cash burn

Het resultaat is dat MDxHealth in een steeds sneller tempo cash verbrandt: eind vorig jaar zat er nog 26 miljoen dollar in kas. Dat is minder dan de 35 miljoen dollar cash die MDxHealth over het boekjaar verbrandde, rekening houdend met de 44 miljoen dollar die de groep in het voorjaar ophaalde.

De verkoopsinspanningen rendeerden niet: de analisten van KBC Securities ramen dat de prostaatkankertest ConfirmMDx, in 2017 goed voor meer dan 90 procent van de groepsomzet, in het vierde kwartaal de inkomsten met 60 procent zag afnemen.

We zien niet in hoe je weer kunt groeien als je een kwart van de kosten wegsnijdt Michael Ruzic-Gauthier Berenberg-analist

Dat is zorgwekkend en suggereert dat het product nu al potentieel over zijn piek is. 'We zijn ons vertrouwen kwijt in ConfirmMDx,' stelde beurshuis Berenberg donderdag onomwonden.

CEO Jan Groen kondigde aan in de kosten te snijden. Dat is logisch gelet op de hoge cash burn, maar hypothekeert tegelijk de pogingen om de groeimotor weer te laten aanslaan. 'We zien niet in hoe je weer kunt groeien als je een kwart van de kosten wegsnijdt', schrijft Berenberg nog.