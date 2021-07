Maak kennis met de Belgische robinhoods: vier jonge beleggers aan het woord

De Amerikaanse beleggingsapp Robinhood, die deze week naar de beurs trok, is razend populair bij jongeren, die massaal aan het beleggen slaan. Ook in ons land zijn er meer en meer robinhoods, een bijzonder randfenomeen van de coronapandemie. 'Onze klanten worden almaar jonger', klinkt het bij de brokers.

‘In januari 2020 was 13 procent van onze klanten jonger dan 30 jaar. Vandaag is dat 20 procent’, zegt Bolero, de onlinebroker van KBC. Niet alleen tieners en twintigers ontdekken de aandelenmarkt. ‘Er zijn ook heel wat beleggers tussen 30 en 40 jaar bijgekomen. In 2016 was de gemiddelde leeftijd van de Bolero-klant 50 jaar, bij de nieuwe klanten is dat nu 39 jaar.’

De concurrent Binck ziet eenzelfde verjonging van het cliënteel. ‘Terwijl we eind 2019 nog een gemiddelde leeftijd hadden van 45 jaar is dat amper anderhalf jaar later 39 jaar.’ Eenzelfde geluid bij Lynx: ‘We zien beduidend meer twintigers en dertigers dan vijf jaar geleden.’

Brokers zien jongeren toestromen

In een grootschalige studie over de Belgische retailbelegger merkte de beurswaakhond FSMA onlangs op dat het aantal transacties van beleggers jonger dan 50 gevoelig toenam tijdens de eerste lockdown. In België kwamen er aan het begin van de coronacrisis 45.000 beleggers bij, en nog eens 26.000 in het eerste kwartaal van 2021. ‘Daar zit een groot deel jongeren bij’, zei FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais.

Beursveteraan Gert Bakelants van het weekblad De Belegger noemt de massale toestroom van jonge beleggers een goede zaak. ‘Het is goed dat jongeren kennismaken met de beurs. We zeggen al jaren dat een spaarrekening je armer maakt, omdat de inflatie je geld weg eet. Dat jongeren hun vermogen opbouwen door te beleggen is positief.’

Kritiek

De robinhoods krijgen ook kritiek. Ze komen in het nieuws als aandrijvers van hypes rond ‘memestocks’ als de wankele verkoper van videogames GameStop en de met schulden overladen Amerikaanse bioscoopketen AMC. Op forums als Reddit zouden jonge beleggers elkaar opjutten om met die aandelen snel geld te verdienen.

‘Zeggen dat het een stel gokkers is, is te gemakkelijk’, zegt Bakelants. ‘Het kan zijn dat ze sneller een aankoop doen, maar dat komt ook door de tools die nu bestaan. In mijn tijd kon je niet even snel een aandeel kopen als je op het toilet zat. Door die hippe tools zien jongeren beleggen misschien nog als een spelletje, maar ik heb er vertrouwen in dat dit een nieuwe generatie van serieuze beleggers wordt.’

‘Jongeren beleggen ook niet alleen in cryptomunten en memestocks. Die onderwerpen komen wel vaak aan bod, maar veel robinhoods beleggen ook in heel degelijke bedrijven waar ook de oudere generatie in belegt.’

Ook de app BUX, een soort Europese Robinhood waar de gemiddelde belegger 30 jaar is, ziet in jonge beleggers niet alleen maar druk handelende speculanten. ‘De stijl verandert’, zegt CEO Yorick Naeff. ‘Als ze net binnenkomen, handelen ze vaak, om het platform uit te proberen, maar daarna focussen ze op de langere termijn. Amper 20 tot 25 procent van onze klanten is een actief belegger met meer dan vijf transacties per maand. De rest doet één à twee verhandelingen. per maand.’ Een gemiddelde BUX-klant heeft een rekening van 1.200 euro en de ordergrootte per individuele order bedraagt 1.000 euro.

‘De meeste klanten zijn gefocust op het opbouwen van een portefeuille en kopen daarbij vooral trackers. Ze doen dan elke maand één aankoop.’ Met een tracker kunnen beleggers met één klik een mandje met aandelen kopen, waardoor ze meteen spreiding in de portefeuille aanbrengen.

GameStop

Ook het onderzoek van de FSMA zegt dat maar weinig Belgen in memestocks beleggen. De 4.137 Belgen die in GameStop handelden, waren wel voornamelijk ‘mannen jonger dan 35 jaar’.

‘Jongere beleggers blijken wel meer een voorkeur te hebben voor ondernemingen die ze kennen uit het dagelijkse leven zoals Apple’, zegt Olivier Goerens, directeur marketing Private Banking en Wealth Management van Belfius. Die bank lanceerde onlangs de app RE=BEL, waar beleggers voor kleine Brusselse beursorders maar 3 euro betalen. Een order is op RE=BEL doorgaans 2.000 euro groot.

Bakelants denkt dat de verhoogde interesse in technologiebedrijven een kracht kan zijn. ‘De nieuwe generatie beleggers zit dichter bij de groeibedrijven en durft er lang voor de oudere generatie instapt in te beleggen. Dat houdt grotere risico’s in, maar ook een groter potentieel rendement.’

Risico

Een risico voor de jonge beleggers is volgens Bakelants het huidige beursklimaat. ‘Beleggers die vorig jaar tijdens de coronacrisis zijn ingestapt hebben alleen nog maar stijgingen gezien, waardoor er bijna louter succesverhalen zijn. Dat wil niet zeggen dat ze geen fouten hebben gemaakt, maar die zien ze nu niet goed. Ooit lopen de robinhoods tegen de lamp.’

Daarom heeft de beleggingsveteraan een tip voor hen. ‘Bereid je psychologisch voor op het moment dat de markten niet zo goed meer draaien. Net zoals dure aandelen nu in waarde blijven stijgen, kunnen goedkope aandelen blijven dalen. Dan moet je sterk in je schoenen staan om toch te kopen. Wie zich niet mentaal voorbereidt, kan belangrijke kansen missen. Wrik je dus los van de waan van de dag en blijf je gezond verstand gebruiken.’

Vier Belgische robinhoods aan het woord

Kevin Renard (30): 'Techbedrijven maken ons werk gemakkelijker'

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Kevin Renard (30) belegt alleen in indextrackers (ETF’s) en aandelen. ‘Vorig jaar heb ik als zelfstandig verpleegkundige veel geld verdiend tijdens de coronacrisis. Maar terwijl het geld op mijn zichtrekening toenam, las ik dat banken mogelijk een negatieve rente gaan aanrekenen. Dankzij een vriend kwam het idee te gaan beleggen.’

Kevin vindt het belangrijk de risico’s onder controle te houden. ‘Met ETF’s maak ik dat mijn portefeuille goed gespreid is. Ik heb een tracker die op de Nederlandse beurs belegt en een ETF met aandelen van over de hele wereld. Voorts koop ik alleen aandelen van bedrijven waar ik echt in geloof. Als consument ben ik een grote fan van Apple. Zodra ik een mooi koopmoment zie, wil ik er aandelen van kopen.’

‘Onlangs heb ik AB Science gekocht, een bedrijf dat werkt aan een middel tegen prostaatkanker. Ik besef dat het risico met biotech groter is, maar zo help ik mee een dodelijke ziekte tegen te gaan.’

‘Voorts kijk ik uit naar bedrijven in de medtechsfeer waar ik professioneel mee te maken heb. Het gaat om bedrijven die het werk van het zorgpersoneel verlichten of verbeteren. Veel bedrijven die pompen voor infusen of monitoringapparatuur maken, staan op de beurs.’

De klant van Bolero en BUX wil met zijn beleggingen vooral sparen. ‘Het liefst wil ik later van mijn dividenden leven. Dat is misschien niet realistisch, maar het is wel mijn droom. Ik wil ook geld achter de hand houden met het oog op mijn pensioenleeftijd. Iedereen weet dat de betaalbaarheid van de pensioenen onzeker is. Ik wil graag een appeltje voor de dorst.’

Aruna Audenaert (23): 'Ik ga voor de lange termijn, zeker 20 jaar'

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Aruna Audenaert (23) studeert rechten aan de Universiteit Antwerpen. Net als Kevin is ze begonnen met beleggen door vrienden. ‘Het leeft hard bij onze generatie. Je vraagt niet meer of je weet wat beleggen is, maar of je belegt of niet. Het is de normaalste zaak van de wereld.’ Volgend jaar wil ze misschien de advocatuur in. ‘Als zelfstandige moet je je eigen pensioen opbouwen, waardoor je wel moet beleggen.’

Haar favoriete aandeel is de bierbrouwer AB InBev. ‘Dat is toch het toonbeeld van de Belgische economie en ik wil dat steunen.’ Aruna probeert daarnaast spreiding in haar portefeuille aan te brengen. ‘Daarom zit ik in de holding Ackermans en heb ik een tracker die de S&P500 volgt.’

Ze heeft een grote belangstelling voor duurzaam beleggen. ‘Op mijn lijstje staat een ETF die belegt in Europese ondernemingen die actief bezig zijn met ESG (Environmental, Social en Governance). Onder duurzaamheid kunnen we niet meer uit. Bedrijven die er niet mee bezig zijn, lopen een risico. Je zal me niet snel in een oliebedrijf zien beleggen.’

Aruna heeft niets met de korte termijn. ‘Vrienden zijn bezig met crypto’s. Dat kortetermijnwerk is niets voor mij. Mijn horizon is 20 jaar. Ik ben van plan mijn aandelen lang vast te houden.’ Ze ligt niet wakker van koersdalingen zoals die van AB InBev afgelopen week. ‘Ik zit het wel uit.’

De rechtenstudent gaat zoals veel robinhoods op in het verhaal. ‘Ik heb wel wat lessen gehad in boekhouden, maar onvoldoende om analyses te maken. De focus ligt bij mij op wat het bedrijf doet en of ik me daarin kan vinden. Voorts lees ik financiële blogs en houd ik de sociale media in de gaten voor inspiratie.’

Cédric Proost (21): 'Betalen voor mijn spaargeld was erover'

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Cédric Proost (21), student toegepaste economische wetenschappen, is voorzitter van de beleggersvereniging Capitant Antwerpen. Op zijn 18de begon hij met beleggen. ‘Mijn ouders hadden voor mij geld gespaard. Op een afschrift van de bank stond dat ik 1,50 euro aan rente kreeg. Daaronder stond dat ik 2,50 euro moest betalen voor het opsturen van de brief. Mijn spaargeld was dus verminderd. Toen heb ik mijn geld in een fonds gestopt.’

Tijdens het coronajaar heeft Cédric ook aandelen gekocht. ‘Die blijven gewoon in portefeuille, tenzij iets structureels verandert.’

Cédric bezit ook een gaming-ETF. ‘Ik ben er bijna zeker van dat de gamingsector aan het begin van een nieuwe cyclus staat. Je ziet de opkomst van e-sports. Met almaar meer toernooien lijken die steeds meer de moderne variant van fysieke sporten op tv. Op die trend speel ik in met een tracker, omdat ik zo direct goed gespreid zit in de sector.’

Cédric haalt zijn informatie uit verschillende bronnen. ‘Ik lees De Tijd online en de ochtendnieuwsbrief van Bolero. Voorts vind ik veel info op Yahoo Finance en kijk ik naar beleggingsvlogs. Ik lees ook de rapporten van de vermogensbeheerder Dierickx Leys.’

Voor zijn beleggingsbeslissingen gaat hij niet over één nacht ijs. ‘Eerst kijk ik naar het verhaal en als ik daarin geloof naar de cijfers. Vorig jaar was ik verrast dat Twitter nog verlies maakte, hoewel ik het een goed medium vond.’

Cédric belegt vooral via Bolero en DeGiro. ‘De service van Bolero is goed, want je hebt veel informatie in de app. DeGiro is interessant als je goedkoop in trackers wilt beleggen.’

Liessa Genné (21): 'Aandelen kiezen vind ik enorm lastig'

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Ook Liessa Genné (21), student handelsingenieur aan de Universiteit Hasselt, kreeg interesse in beleggen nadat ze op haar 18de het geld had gekregen dat haar ouders voor haar gespaard hadden. ‘De bank zei dat ik dat ook kon beleggen. Dat heb ik gedaan, maar het pakte verkeerd uit. Hoewel ik in een defensief fonds zat, ben ik geld verloren. Ik ben toen van fonds gewisseld. Nu gaat het beter. Mijn negatieve ervaring motiveerde me wel om het beleggen zelf beter aan te pakken.’

Toch heeft Liessa nog geen individuele aandelen gekocht. ‘Er is zoveel keuze. Op de universiteit heb ik theoretische kennis opgedaan over het waarderen van een aandeel, maar de praktijk is veel moeilijker. Bedrijven gebruiken bijvoorbeeld verschillende metingen van winst.’

Liessa is niet de enige met dat probleem. ‘Veel familie en vrienden zijn ook gemotiveerd om te beleggen, maar ook zij weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Neem het concept spreiding. Het liefst zou ik in één keer een stuk of tien aandelen kopen in verschillende sectoren en zo evenwicht in mijn portefeuille brengen. Maar de juiste bedrijven kiezen is moeilijk. Op het internet vind ik ook niet veel voorbeelden van hoe een goed gespreide portefeuille eruitziet.’ Hoewel ze nog zoekende is, heeft Liessa een duidelijke voorkeur. ‘Ik verkies duurzame bedrijven. Andere zijn niet bezig met de toekomst.’