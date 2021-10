Maakt inflatieschild van Aion Bank ambitie waar?

De nieuwe Inflation Shield-portefeuille van Aion Bank wil beleggers beschermen tegen de stijgende inflatie. Kan hij die doelstelling waarmaken?

De hoge inflatie heeft tot gevolg dat de koopkracht van geld op een spaarboekje flink daalt. Daarom lanceert Aion Bank een nieuwe beleggingsportefeuille om het geld van zijn ‘leden’ te beschermen tegen de negatieve gevolgen van de stijgende prijzen.

De portefeuille investeert in drie soorten trackers.

De portefeuille investeert in drie soorten trackers (ETF’s) die op hun beurt beleggen in obligaties en aandelen. Inflation Shield omvat voor 54,6 procent inflatiegelinkte obligaties van overheden van de ‘betrouwbaarste landen’, zoals de VS, Japan, Duitsland en Frankrijk. Inflatiegelinkte obligaties zijn obligaties waarvan de hoofdsom is gekoppeld aan een index van consumptieprijzen.

De essentie Aion Bank is een digitale bank die net als Netflix diensten aanbiedt via een abonnementsformule. Zij rekent een maandelijks lidgeld aan.

De bank is sinds maart 2020 actief in België.

Inflation Shield is een nieuwe beleggingsportefeuille die de belegger wil beschermen tegen de hoge inflatie.

De portefeuille investeert vooral in inflatiegelinkte staatsobligaties en ook in bedrijfsobligaties en aandelen.

Startende beleggers

Voorts investeert de portefeuille 15,4 procent in obligaties van multinationals, zoals Microsoft en Deutsche Telekom. Ten slotte omvat de portefeuille 30 procent aandelen van internationale bedrijven van 23 ontwikkelde markten.

De doelgroep zijn beleggers met een gematigd of dynamisch risicoprofiel die bereid zijn wat risico's te nemen.

‘Inflation Shield is een eenvoudig product dat onder meer mikt op spaarders die een eerste stap willen zetten als belegger’, zegt Kim Van Esbroeck, de topvrouw van Aion Bank. ‘Het beheer gebeurt door algoritmes die voortdurend de portefeuille kunnen bijsturen als dat nodig is om op het gewenste risiconiveau te blijven.’ De doelgroep van de nieuwe portefeuille zijn beleggers met een gematigd of dynamisch risicoprofiel die bereid zijn wat risico’s te nemen.

Kosten

De minimuminvestering bedraagt 100 euro. Van Esbroeck onderstreept dat Aion Bank geen kosten aanrekent voor de nieuwe portefeuille. ‘Alles is in inbegrepen in het maandelijkse premium lidmaatschap van 19 euro.’

Beleggers betalen wel de beheerskosten van de onderliggende trackers, doorgaans enkele tienden van een procent. Het gaat vooral om trackers van Vanguard en BlackRock. De portefeuille omvat alleen trackers waarvoor een beurstaks van 0,12 procent verschuldigd is.

De naam Inflation Shield suggereert dat de portefeuille bescherming biedt tegen inflatie. Maar het is niet zeker of dat zal lukken. Het reële rendement van de meeste inflatiegelinkte staatsobligaties is nu negatief.

Er is geen garantie dat het rendement hoger zal zijn dan de inflatie. Het rendement is afhankelijk van de evolutie van de beurzen. Kim Van Esbroeck Topvrouw Aion Bank