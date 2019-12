'Macro-economen zijn niet de moedigste mensen. Ze beleggen niet'

'We moeten het samen doen in Europa'

Als Europa zijn lot in eigen handen wil nemen zal het moeten samenwerken. Dat zegt Han de Jong, die in 1980 als stagiair bij de Europese Commissie nog voorstellen voor harmonisatie van de verschillende depositogarantiestelsels mocht doen. ‘Honderden jaren was Europa nummer één in de wereld, honderd jaar waren we nummer twee, en inmiddels staat we op drie. Dus de vraag is of je dat zo wilt?’

In zijn werkkamer hangt in een hoek een wereldkaart. ‘Kijk naar die kaart. Van een Fries en een Limburger zeggen wij dat ze heel verschillend zijn, maar op de wereldkaart zie je het niet. Kijk naar wat ons bindt. Werk samen want anders rest ons een perifeer bestaan. Hij wijst erop dat de Chinezen inmiddels de technologische standaarden voor de toekomst bepalen.

‘Dat kan prima zijn, maar we willen toch zelf ook nog wat bepalen. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat we gelukkig zijn.’