Mager jaar voor obligaties, tenzij u verder dan euro keek

De meeste obligatiemarkten zijn in 2021 gedaald. Maar Europese beleggers konden toch positieve rendementen boeken als ze investeerden in obligaties in vreemde munt, met dank aan de verzwakte euro.

'Wereldwijde obligatiemarkten op koers voor slechtste jaar sinds 1999', meldde de Britse zakenkrant Financial Times enkele dagen geleden. De wereldwijde obligatie-index van Barclays, die wordt uitgedrukt in dollar, zakte sinds begin dit jaar met 4,8 procent. De toenemende inflatievrees en bezorgdheid over een strakker monetair beleid van de centrale banken hebben de koers van de meeste obligaties doen dalen.

Maar voor de Belgische en Europese belegger is de opbrengst in euro relevant en die is een stuk hoger (zie tabel). De wereldwijde obligatie-index uitgedrukt in euro steeg dit jaar met 2,5 procent. Dat is vooral te danken aan de stijging van de dollar en veel andere munten tegenover de euro. Beleggers die obligaties in vreemde munt in portefeuille hebben, profiteerden van wisselkoerswinsten.

Wie alleen obligaties in euro in portefeuille heeft, heeft bijna zeker geld verloren. De koersdaling van Europese obligaties werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de coupon.

Belgische staatsobligaties presteerden slechter dan het Europees gemiddelde. De belangrijkste reden is dat overheidspapier in België gemiddeld een langere looptijd heeft dan in de rest van de eurozone en daardoor kwetsbaarder is. Hoe langer de looptijd van een obligatie, hoe groter de koersdaling wanneer de rente stijgt. De Belgische schatkist verlengde de jongste jaren de looptijd van de staatsschuld om de negatieve impact van een verwachte rentestijging te beperken.

Inflatiegelinkte obligaties leverden een hoge return op, omdat de hoge inflatie hun populariteit sterk heeft doen toenemen. De hoofdsom van een inflatiegelinkte obligatie is gekoppeld aan een index van consumptieprijzen. Daardoor bieden die obligaties bescherming tegen een stijging van de inflatie.

Ook risicovolle obligaties hebben een goed jaar achter de rug. Rommelobligaties, obligaties van bedrijven met een lage kredietrating, profiteerden van het krachtig economisch herstel. De hoge groei vermindert het risico dat zwakke ondernemingen hun schulden niet kunnen terugbetalen.

Groeimarktobligaties presteerden beter dan verwacht. Zij krijgen vaak klappen wanneer de ontwikkelde landen hun monetair beleid verstrakken, omdat westerse beleggers dan kapitaal repatriëren.