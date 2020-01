‘Magische beleggingsformule' tovert Barco en Peugeot tevoorschijn

Joel Greenblatt behoort tot de beste waardebeleggers ter wereld. Om het gevaar op ongelukken op de beurs te vermijden, bedacht hij een ‘magische formule’. In Europa rolt daar voor dit jaar Peugeot uit, voor België is dat Barco.

Criteria

Blindstaren

De Europese winnaar is de Franse autobouwer Peugeot . In december kondigde PSA, dat naast Peugeots ook Citroëns en Opels maakt, een fusie aan met zijn Italiaans-Amerikaanse branchegenoot Fiat Chrysler (FCA). Daarmee zal binnen twaalf tot vijftien maanden de op drie na grootste autobouwer ter wereld ontstaan, met een jaaromzet van 170 miljard euro. De nieuwe groep moet wel een flinke achterstand inhalen op het vlak van elektrische auto’s.

Op de Greenblatt-lijst staan verder twee Britse bouwbedrijven: Countryside Properties , een woningbouw- en stadsvernieuwingsmaatschappij die actief is in Londen en het zuidoosten van Engeland, en Persimmon . Ceconomy, het Duitse moederbedrijf van MediaMarkt en Saturn, en het Russische mijnbouwbedrijf Norilsk Nickel vervolledigen de top vijf.

Bijna alle bedrijven die het goed doen volgens de Greenblatt-formule zijn bedrijven met een klassiek businessmodel, vertelt KBC-econoom Tom Simonts. ‘Je vat er geen bedrijven mee waarvan de waarde in grote mate afhangt van toekomstige verwachtingen. Beurslievelingen zoals de biotechbedrijven Galapagos en ArgenX komen er dus niet in voor. Zij verbranden veel geld, en maken geen winst. Beleggers kopen er de hoop mee dat die ene molecule uiteindelijk zal leiden tot een geweldig succesvol medicijn. Het zijn geen waardeaandelen, maar groeiaandelen. En als ze plots niet meer groeien, klappen ze dikwijls snel in elkaar.’

Blindstaren

Hoe nuttig beleggers dit soort formules ook vinden, ze doen er goed aan zich er niet op blind te staren. Het gevaar bestaat bijvoorbeeld dat de huidige winsten eenmalig zijn, of dat het om een cyclisch bedrijf gaat dat op het hoogtepunt van de cyclus zit. In dat geval zijn de ratio’s geen weerspiegeling van de normale gang van zaken.

Beleggen blijft per definitie zwemmen in een zee van onzekerheid. Zo kan speculatie een lijstjesfavoriet plots onderuit halen, of kan een schok in de markt een aandeel doen kelderen. Beide overkwamen het eerder vermeldde Evraz vorig jaar. Voorzitter Alexander Abramov verkocht in maart en juli voor meer dan 115 miljoen euro aandelen van zijn bedrijf, zonder daar enige verklaring voor te geven. In de tweede helft van het jaar stond de staalprijs flink onder druk.