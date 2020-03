Manisch-depressieve beursdag eindigt weer dieprood

De Europese beurzen hebben opnieuw een manisch-depressieve dag achter de rug. Na een ijzersterke start door de Britse renteverlaging ging de winst geleidelijk verloren. De Stoxx600-index sloot 0,7 procent lager.

De euforie op de markten was van korte duur. Ook Wall Street incasseerde stevige klappen. De winst van 5 procent van dinsdagavond ging in rook op en de index eindigde met een verlies van 5,9 punten en belandde in een berenmarkt.

Beleggers waren teleurgesteld dat het beloofde stimuluspakket van president Donald Trump er wellicht niet snel zal komen. Toen de Wereldgezondheidsorganisatie het coronavirus als een wereldwijde pandemie uitriep, diepten de verliezen nog uit.

De Britse centrale bank pakte, net als de Amerikaanse Federal Reserve vorige week, uit met een noodingreep. De Bank of England verlaagt de rente met 50 basispunten van 0,75 naar 0,25 procent. Daarbovenop komen nog maatregelen. De centrale bank versoepelt de kapitaalvereisten voor de commerciële banken om een vlotte financiering te kunnen garanderen voor bedrijven die in moeilijkheden komen door het coronavirus. Ook de Britse regering stelde een groot pakket stimulusmaatregelen voor, waaronder massale investeringen in infrastructuur.

Een renteverlaging helpt wel degelijk in deze coronacrisis. Mark Carney Voorzitter Bank of England

De Britse centraal bankier Mark Carney reageerde ook op de critici die stellen dat de monetaire politiek weinig kan doen om een pandemie in te dijken. ‘Een renteverlaging helpt in deze coronacrisis’, zei hij. ‘Door onze beleidsrente te verlagen krijg je een direct cashfloweffect. Een derde van de Britse huishoudens heeft een variabele rente op zijn hypotheeklening, waardoor een lagere beleidsrente zich meteen vertaalt in meer geld in de portemonnee. Drie op de vier kmo's financieren zich met een variabele rente. Zeker voor hen zijn lagere rentelasten welkom.’

Door de stap van de Britten verwachten beleggers ook maatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB), die donderdag haar monetaire vergadering houdt. ECB-voorzitster Christine Lagarde riep de politieke leiders op om meer te doen om de economie van zuurstof te voorzien.

Zeven topeconomen

In Duitsland vraagt een groep van zeven topeconomen de regering-Merkel een forse geldinjectie in de economie te doen. Ze eisen dat Berlijn de strenge begrotingsorthodoxie begraaft en in het rood gaat om de economie te stutten. Het geld moet vloeien naar bedrijven die hun cashflows plots zien verdampen, maar ook naar algemene maatregelen zoals de afschaffing van de solidariteitsbelasting die werkende Duitsers elke maand moeten betalen. Die afschaffing was gepland, maar zal de Duitsers onmiddellijk meer koopkracht geven, menen de economen.

Er is jammer genoeg geen coördinatie op het niveau van de G7 of de G20. Chris Turner Chef wereldwijde markten ING

Intussen groeit de kritiek op het gebrek aan een internationale aanpak. ‘We verwelkomen de beslissing van het Verenigd Koninkrijk. Maar het lijkt ieder land voor zich. Er is geen coördinatie op het niveau van de G7 of de G20’, stelt Chris Turner, de wereldwijde marktentopman van ING. ‘Nochtans maakt dat veel mogelijk, denk aan het steunpakket van 1.000 miljard dollar dat de G20-landen in 2008 in stelling brachten. Door het gebrek aan internationaal gecoördineerde maatregelen zien we de risicovolle activa nog minstens heel maart onder druk staan.’

Geen genezing

De monetaire ingrepen en de overheidsstimulus kunnen de gevolgen van corona voor de economie temperen, maar ze brengen geen genezing. Daarom blijft het marktsentiment bijzonder gespannen. 'De monetaire vuurkracht is na tien jaar gebruik min of meer op', zegt Paul O'Connor, een strateeg van Janus Henderson Investors. 'En we hebben totaal geen houvast waar dit virus ons naartoe leidt. De economische data en de bedrijfswinsten, traditioneel de belangrijkste kompassen voor de markt, zijn in deze crisis onbruikbaar om me te vertellen waar de bodem kan liggen.'

De onzekerheid over de bedrijfswinsten maakt beleggers zenuwachtig. 'Sommigen gaan nog uit van een winstgroei van minstens 8 procent voor de Amerikaanse bedrijven. Zelfs als je 16 keer de winst zou betalen, wat veel is in deze volatiele omgeving, zou de S&P500-index nog minstens 5 procent moeten dalen', stipt Frank Vranken, de strateeg van Puilaetco aan.

Chinese steenkoolcentrales

Om een beter beeld van de economie te krijgen, heeft de zakenbank Goldman Sachs alternatieve graadmeters opgesteld. Ze kijkt onder meer naar het dagelijkse steenkoolverbruik in China via satellietbeelden van de centrales om te weten te komen hoeveel elektriciteit wordt verbruikt, een graadmeter voor de economische activiteit. Analisten becijferen ook de hotelbezetting in Italië, terwijl satellieten het verkeer op de Italiaanse snelwegen meten.

Je springt beter in het gat waar de bom al gevallen is, daar is het meestal veiliger. Mike Kelly Hoofd PineBridge Investments