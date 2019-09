Mario Draghi haalt opnieuw bazooka boven

Inkoop obligaties

De ECB lanceert ook opnieuw een 'Quantitative Easing' (QE)-programma, in vakjargon kwantitatieve versoepeling of het opkopen van obligaties om de marktrente voor staats- en bedrijfsleningen nog lager te duwen. Het betreft een opkoopprogramma van 20 miljard euro per maand vanaf 1 november. Dat is ook de datum waarop Christine Lagarde het roer van Mario Draghi overneemt als nieuwe ECB-voorzitter. Er wordt geen einddatum op het programma gekleefd.