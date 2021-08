Mark Mobius: 'Beleg 10 procent van je portefeuille in goud'

Mark Mobius geeft beleggers de raad 10 procent van de portefeuille in fysiek goud te stoppen. De beursexpert gelooft in geldontwaarding als gevolg van de ongeziene stimulus om de impact van de coronapandemie te bestrijden. ‘De wereldwijde muntdevaluatie zal volgend jaar zeer aanzienlijk zijn, gezien de ongelooflijke massa geld die is gedrukt’, zegt Mobius in een gesprek met Bloomberg.

De goudprijs bereikte een jaar geleden een piek van 2.075 dollar per ounce en noteert momenteel rond 1.815 dollar. Dit jaar zakte de goudprijs met meer dan 4 procent. Steeds meer mensen beleggen in goud via trackers, maar Mobius raadt dus aan om goudstaven of -munten in te slaan. Er zijn wel meer goudkevers die de voorkeur geven aan fysiek goud om niet afhankelijk te zijn van het financieel systeem.