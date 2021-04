'Markt gelooft niet meer dat Fed nog lang blijft stimuleren'

Het economisch nieuws uit de VS overtreft de verwachtingen. ‘Er is sprake van een extreem uitgesproken optimisme nu de economie erg fors herstelt. Kijk naar de jobcijfers of het ondernemersvertrouwen’, zegt Jim Leaviss, hoofd obligatiebeheer bij de vermogensbeheerder M&G Investments. De vrees voor langdurige schade als gevolg van aanslepende werkloosheid en het verlies van jobvaardigheden wuift hij weg. ‘De coronarecessie treft vooral de dienstensector, waar jobvaardigheden makkelijk overdraagbaar zijn. Wie een job in een café verliest, kan makkelijk in een ander café aan de slag’, zegt Leaviss.