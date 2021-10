Markt voor beursintroducties stokt

In enkele weken is de markt voor beursintroducties omgeslagen en worden operaties ingetrokken of tegen een lagere prijs dan voorzien doorgezet. Een langetermijncorrectie of de gezondmaking van excessen?

De Amerikaanse producent van kokoswater Vita Coco en zijn aandeelhouders - waaronder de AB InBev-familie de Spoelberch - hadden zich de beursgang van het bedrijf allicht anders ingebeeld.

Eind vorige week trok het tegen 15 dollar per aandeel naar de Nasdaq-beurs. Dat was heel ver onder de prijsvork van 18 tot 21 dollar per aandeel, de begeleiding van acht internationale zakenbanken ten spijt. CEO Mike Kirban stelt dat het bedrijf blijft groeien, maar moest toegeven dat er al langer 'uitdagingen' zijn in de toeleveringsketen. De koers van Vita Coco ligt intussen zo'n 10 procent onder die al fors lage introductiekoers.

Ook Volvo Cars moest zijn beursambities bijstellen. De prijs voor de aandelen is vastgelegd op 53 Zweedse kronen, aan de onderkant van de eerder gemelde vork van 53 tot 68 kronen. Met zijn beursgang hoopt de Zweedse autobouwer nog maar 20 miljard kronen (2 miljard euro) op te halen, een vijfde minder dan gepland.

De markt voor beursintroducties is de jongste maanden minder gunstig geworden. 'De volatiliteit op de aandelenmarkten is fors toegenomen door inflatiezorgen en verstoringen in de aanvoerlijnen. Autobouwers hebben in het bijzonder te lijden onder tekorten aan halfgeleiders. Beleggers zijn voorzichtiger en zijn bereid tot 2022 de kat uit de boom te kijken', zegt een Belgische zakenbankier.

Een andere bankier vraagt zich luidop af of er niet te veel operaties zijn geweest de jongste weken - onder meer door het uitstel van beursintroducties van eerder in het jaar. 'Jarenlang werden beleggers amper gecontacteerd om op operaties in te tekenen. Nu is er elke dag wel een transactie en wordt altijd naar dezelfde beleggers gebeld. Die moeten keuzes maken.'

Intrekking

Sommige bedrijven houden het liever voor bekeken dan tegen (voor hen) ongunstige voorwaarden naar de beurs te trekken. Volgens het persagentschap Bloomberg trokken in september tientallen bedrijven wereldwijd hun beursplannen in.

In Frankrijk zette Icade Santé zijn beursplannen in de koelkast, in Nederland de webwinkel Coolblue en het energiebedrijf Scholt Energy. Volgens een studie van Belfius-Kepler Cheuvreux werden sinds begin september in Europa 54 beursintroducties aangekondigd. Daarvan werden er zeven ingetrokken of uitgesteld. Vóor de zomer werden er ook al meer dan tien operaties gecanceld, lijstte zakenbank Berenberg op.

In België werd de beursgang van Club Brugge ingetrokken, maar dat was in maart. Sindsdien vonden alle Belgische beursintroducties wel plaats.

Uitzonderingen

Veel operaties gingen wel door. Dat was het geval bij Azelis , dat tegen de bovenkant van de prijsvork - en enkele dagen vroeger dan gepland naar Euronext Brussel trok. De koers van de chemiedistributeur ligt nog altijd boven die introductieprijs.

Dat is ook het geval bij de Nederlandse producent van elektrische bussen Ebusco , die tegen het midden van de prijsvork zijn intrede deed op de beurs van Amsterdam. Dat gebeurde onder meer met de steun van Marc Coucke, die bij de beursgang voor 30 miljoen euro aandelen kocht. Door dergelijke 'hoeksteeninvesteerders' is een bedrijf al verzekerd van een deel van de opbrengst van een beursintroductie.

