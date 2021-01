Markten reageren ijskoud op bestorming Capitool

De beurzen trekken zich niets aan van de bestorming van het Amerikaanse Capitool woensdagavond. 'De markten reageren ijskoud. En terecht', oordelen waarnemers.

De Europese beurzen noteren donderdagochtend met lichte winsten, nadat een meute voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis het Capitool was binnengedrongen waarbij vier doden vielen. Ook de Aziatische markten reageerden amper op de onrust in de VS.

De bestorming gebeurde twee uur voor het slot van Wall Street, en veroorzaakte aanvankelijk wel wat deining op de markten. De VIX-index, een graadmeter van de volatiliteit, schoot fors omhoog. De S&P500-index prijkte voor de dodelijke rellen 1,5 procent hoger, maar zag die winst tegen het slot slinken tot een halve procent. De Dow Jones trok zich weinig aan van de rellen en rukte 1,4 procent op naar een record. Tegen het einde van de sessie was ook de VIX genormaliseerd.

De geschiedenis toont aan dat de financiële markten zich amper iets aantrekken van politiek straatgeweld. John Authers Hoofdcommentator Bloomberg

'De markt heeft ijskoud geregeerd', zegt hoofdcommentator John Authers van het persagentschap Bloomberg. 'De bestorming van het Capitool heeft geen economische of financiële impact. De geschiedenis toont aan dat de financiële markten zich amper iets aantrekken van politiek straatgeweld. Ze bleven onbewogen bij de rellen die volgden op de dood van George Floyd door politiegeweld in de zomer. Zelfs in 1968, toen we echt konden spreken van horror in de straten, beleefden de beurzen een goed jaar. De markten hebben er vertrouwen in dat de politieke instellingen blijven werken. Ze hebben gelijk: ook nu gaat de procedure om Biden als volgende president te installeren gewoon verder.'

Kleine beleggers

De beelden van Washington als oorlogszone hebben niet geleid tot een verkoopgolf bij kleine beleggers. Bij Charles Schwab, de op een na grootste onlinemakelaar in de VS, bleef het relatief rustig. 'De protesten kwamen niet als een verrassing', zegt Randy Frederick, directeur trading bij de instelling. 'Wat wel verraste, is de zwakke beveiliging van het Capitool waardoor de relschoppers in het gebouw konden komen.'

Beleggers weten dat Trump nog amper twee weken te gaan heeft, en nemen posities in voor het tijdperk erna. Jeanette Garretty Hoofdeconoom Robertson Stephens

'De beurs kijkt steeds vooruit. Beleggers weten dat Trump nog amper twee weken te gaan heeft, en nemen posities in voor het tijdperk erna', stipt hoofdeconoom Jeanette Garretty van de vermogensbeheerder Robertson Stephens aan.

De herpositionering duurt onverminderd voort. De Amerikaanse staatsobligaties gingen in de uitverkoop, waardoor de langetermijnrente 1,04 procent aantikte. De markt meent dat een Democratische meerderheid nog meer overheidsstimulus zal lanceren, waardoor het begrotingstekort zal toenemen. Dat doet de rente stijgen, wat gunstig is voor de banken. De voorbije drie maanden deden de bankaandelen het 30 procentpunten beter dan de hele Amerikaanse beurs.

Rentecurve

De herstelbeweging voor de banken is wellicht nog niet voorbij. Chris Davis Davis Financial

‘De herstelbeweging voor de banken is wellicht nog niet voorbij’, denkt Chris Davis van het beleggingsfonds Davis Financial. ‘De rentecurve stijgt, wat de voornaamste winstmotor is voor de banken. Ook de inflatieverwachtingen nemen toe, wat toch een licht hogere rente tot gevolg moet hebben. Daarnaast hebben de banken van de toezichthouder hogere reserves moeten aanleggen om een eventuele faillissementengolf op te vangen. Die blijft uit, waardoor ze minstens een deel van die reserves kunnen terugnemen. Dat kan hun winst ondersteunen.’

Ook cyclische aandelen scoren goed. Biden beloofde fors meer te investeren in infrastructuur, waar de cyclische bedrijven en de grondstoffenleveranciers voordeel uit kunnen halen. Meer stimulus kan ook tot meer economische groei leiden, wat conjunctuurgevoelige aandelen een duw in de rug moet geven. Ook kleinere aandelen doen het in zo'n klimaat meestal beter dan de markt. Het verklaart waarom de Russell 2000 met kleinere bedrijven het sinds november dubbel zo goed doet als de S&P500-index met de grootste aandelen.