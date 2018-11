Markten reageren opgelucht na verkiezingen VS

De beurzen in Europa en de VS kleuren unaniem groen, de dag na de Amerikaanse midterms . De Stoxx Europe 600 stijgt 1,6 procent, voor elke daler zijn er 4 stijgers. De S&P500 neemt een winst van zo'n procent.

Het is vooral een opluchtingsrally die de markten overspoelt. De uitslag is wat de markten verwachtten en met de verkiezingen achter de rug verdwijnt er opnieuw een risicofactor.

De patstelling in het parlement betekent wel dat de kans klein is dat er een nieuwe fiscale stimulans komt. 'Voor de komende twee jaar zal president Trump zijn belastingverlaging en expansionair begrotingsbeleid niet kunnen verderzetten,' zegt Nick Watson, fondsbeheerder bij Janus Henderson. 'Dat zal wegen op de economische groei in de VS.'

Meer volatiliteit

Het verdeeld congres heeft wel een groot nadeel voor beleggers. Door het verdeeld congres neemt de volatiliteit wellicht een lift, merkt Watson op. 'Omdat zijn handen gebonden zijn in het parlement zal Trump zich focussen op beleidsdomeinen waar hij wel dingen kan doen,' zegt Watson. 'Dat zijn het buitenlands beleid en de buitenlandse handel. Op die twee vlakken is hij erg onvoorspelbaar wat ook de beurzen wispelturig maakt.'

Met de verkiezingen achter de rug verleggen beleggers nu hun focus naar de handelsoorlog en haar effecten op de globale economie en de mate van renteverhogingen in de VS. Als de geschiedenis een betrouwbare graadmeter is, mogen beleggers in de VS op beide oren slapen. Uit onderzoek van het databureau LPL blijkt dat Amerikaanse aandelenbeurzen na elk van de voorbije 18 tussentijdse verkiezingen van eind oktober tot Nieuwjaar koerswinst boekten.