‘Markten zijn te pessimistisch over wereldeconomie'

De markten zijn te pessimistisch over de staat van de wereldeconomie. De Chinese economie heeft alvast de bodem bereikt, verzekert Isabelle Mateos y Lago van Blackrock.

Volgens Mateos y Lago, directeur van het BlackRock Investment Institute, stevenen we dit jaar af op een licht positief rendement, zowel voor aandelen als obligaties. BlackRock Investment Institute is de studieafdeling van de vermogensbeheerder.

Het IMF stelde maandag zijn vooruitzichten voor de wereldwijde groei dit jaar en in 2020 bij naar beneden. Waarom had dit weinig impact op de markten?

Isabelle Mateos y Lago: ‘Onze vooruitzichten voor de wereldwijde economische groei zijn in overeenstemming met die van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). We verwachten een gesynchroniseerde vertraging in alle delen van de wereldeconomie. Deze vertraging gaat sneller dan een of twee kwartalen geleden.’

‘De beurzen hebben maandag niet gereageerd omdat de vertraging al sinds eind vorig jaar in de koersen zit verwerkt. Al onze analyses tonen aan dat de markten zeer pessimistisch zijn over de wereldwijde economische groei. Toch blijft het groeiniveau boven het langetermijnpotentieel. Wij zijn van mening dat de economische vertraging van dit jaar in de richting gaat van het groeipotentieel op lange termijn.

Ook de economische groei in China vertraagt. Is dat zorgwekkend?

Mateos y Lago: ‘We moeten de cijfers in China relativeren, want veel Europese landen zouden tekenen voor een groei van 6,4 procent in het vierde kwartaal. De groei blijft gezond op jaarbasis, maar in de tweede helft van vorig jaar kende de economie een groter dan verwachte vertraging. Dat had een impact op de markten. Uit onze lezing van de laatste gegevens blijkt dat de Chinese economie stabiliseert. Gezien de omvang van de monetaire en budgettaire stimuleringsmaatregelen van de regering hebben wij er vertrouwen in. Er bestaat nog steeds onzekerheid over hoe snel de stimulans de economie bereikt en hoe effectief die is, maar we zijn er zeker van dat de Chinese economie zijn bodem heeft bereikt. We kunnen een herstel krijgen in de eerste helft van 2019, wat de markten zou moeten geruststellen.

Welk rendement mogen beleggers dit jaar verwachten?