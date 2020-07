'Marktliquiditeit blijft zorgenkind'

JPMorgan is nog altijd bezorgd over de marktliquiditeit. Dat creëert risico's voor de aandelen- en de valutahandel.

Volgens JPMorgan is de liquiditeit nog altijd aan het herstellen na de coronaklap eerder dit jaar. 'De liquiditeitscondities zijn significant hersteld, maar niet volledig. Het marktapparaat is voor het grootste deel weer functioneel, maar de markten kennen een instabiel evenwicht dat kwetsbaar is voor externe schokken', zegt analist Marko Kolanovic in een rapport van de zakenbank.

De liquiditeit van een aandeel of een obligatie geeft weer hoe vlot verhandelbaar het is. Tijdens de coronacrisis sprokkelde de hele wereld naar cash, waardoor iedereen op de verkoopknop duwde. De kopers die normaal dergelijke verkoopgolven opvingen, vielen weg, waardoor de liquiditeit opdroogde. Een lage liquiditeit veroorzaakt nog meer schommelingen in de markten, waardoor een zichzelf versterkende neerwaartse spiraal ontstond. Pas toen de Amerikaanse centrale bank (Fed) met een ongekend groot opkoopprogramma kwam, keerde de rust weer.

Obligatiemarkt

Er is volgens Kolanovic ook een verschil tussen de verschillende activaklassen. 'De markt voor obligaties zit een stuk dichter bij een volledig herstel dan de aandelenmarkt.' Volgens de analist is het herstel in de obligatiemarkten grotendeels te danken aan de ingrepen van de Fed. Het opkoopprogramma zou ook de condities voor de meer kwetsbare markt voor rommelobligaties sterk hebben verbeterd.

Aandelenmarkt

De monetaire autoriteit ondersteunde met het opkoopprogramma ook de aandelenmarkt door de negatieve spiraal van gedwongen verkopen en volatiliteit te doorbreken. Daardoor is de situatie ook daar gekalmeerd. Maar de liquiditeit laat dus nog steeds te wensen over. De liquiditeit voor bepaalde futures die de brede graadmeter S&P500 volgen, is nog altijd 60 procent lager dan voor de correctie in maart.