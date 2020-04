'Massale stimulus leidt niet tot hoge inflatie'

Volgens hoofdeconoom Samy Chaar van de Zwitserse private bank Lombard Odier hoeven we geen hoge inflatie te verwachten als gevolg van de flinke stimulus van centrale banken.

'In tegenstelling tot wat veel mensen denken wordt de wereld momenteel niet overspoeld met liquiditeit', zei Chaar op een videoconferentie met de pers. Hij merkte op dat er een tekort is aan liquiditeit is omdat banken hun taak onvoldoende vervullen. 'De centrale banken proberen in dat gat te springen door vergaande monetaire ingrepen, maar dat betekent niet ineens dat er een overvloed aan cash is in de economie. Het idee dat een grote golf aan cash de inflatie zal aanjagen klopt dus niet.'

Geen hoge inflatie

De econoom ziet ook geen inflatiegevaar in de wereldwijde daling van het aanbod van goederen als gevolg van de verstoring van de aanvoerketens. 'De maatregelen tegen het coronavirus veroorzaakten een vraagschok die veel groter is dan de aanbodschok. Om die reden zie ik ook vanuit deze hoek geen opwaartse druk op het prijspeil. Daardoor zullen centrale banken de rentes laag houden. Wij voorzien dan ook wereldwijd lage of zelfs negatieve rentes.'

Situatie verbetert

Chaar denkt voorts dat recente ontwikkelingen rond het aantal coronabesmettingen zeer goed nieuws zijn. 'We zien nu dat het aantal infecties stagneert in Azië en Europa, waardoor het debat verschuift van 'hoe controleren we de uitbraak' naar 'hoe herstarten we onze economie'. Dat is een enorme ontwikkeling ten opzichte van enkele weken geleden en heel goed nieuws. In Azië zien we ook dat er ondanks de voorzichtige hervatting van de economische activiteit geen tweede besmettingsgolf is ontstaan.'

De hoofdeconoom legt uit wat er moet gebeuren om de Europese economie te herstarten. 'Als het nieuwe aantal besmettingen onder controle is, moeten we de economie voorzichtig herstarten en het aantal testen opvoeren. Daarbij moeten we testen op wie het virus heeft, maar ook op wie immuun is voor het virus. Vervolgens moeten we gedisciplineerd blijven, waardoor we nog lange tijd moeten doen aan social distancing en mondkapjes moeten dragen.'

Corona-obligaties