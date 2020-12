Materialise: geen nieuws, koers stijgt 20 procent

Berichten over de zelfrijdende auto van Apple lijken zich in een zelfrijzende beurskoers van Materialise te vertalen. Een passend slotakkoord van beursjaar 2020.

Belgische beleggers die gisteren nog even de handel op Wall Street checkten moesten zich de ogen uitwrijven: Materialise ging een vlotte 19 procent hoger en sloot op 58,03 dollar, een record.

Bij zo'n stratosferische klim verwacht je een belangwekkend nieuwsfeit dat beleggers fundamenteel optimistischer maakt over de business. Maar net als bij de oververhitte handel in het aandeel deze zomer is dat er niet.

Niet op de website van het Leuvense bedrijf zelf: het jongste bericht dateert van 30 november en gaat over een buitengewone (en virtuele) aandeelhoudersvergadering op 31 december (!) op een notariskantoor in de Gentse Kortrijksesteenweg. Ook niet op de Wall Street-bijbel The Wall Street Journal, evenmin op de altijd encyclopische Bloomberg-terminal. Evenmin zijn er op de jongste conference call met analisten, vorige maand, echt schokkende zaken gezegd door het management.

Een zelfrijzende beurskoers dus. Die mogelijk voortvloeit uit een oververhitte beleggersreactie op berichten - op Reuters - als zou Apple tegen 2024 een zelfrijdende auto klaarstomen met eigen batterijtechnologie. Dat heeft weinig of niets met de business van Materialise te maken uiteraard, maar dat hoeft ook niet in dit oververhit beursjaar waar de mondiale beurswaarde voor het eerst groter is dan de - dit jaar letterlijk - onderliggende economie.

Het bericht rond Apple veroorzaakte een koopgolf in alle aandelen die van ver of van dicht iets te maken hebben met robotica of artificiële intelligentie. Zo'n voorbeeld is de populaire ROBO Global Robotics & Automation ETF . Met die 'tracker' kunnen beleggers - of steeds vaker: algoritmes - in één muisklik 86 aandelen kopen die 'iets' met robotica doen. De ETF, met ticker 'ROBO', sloot gisteren net als Materialise op een record.

Eén van die 86 aandelen is Materialise. De Leuvenaars hebben er een weging van 1,26 procent. Dat is vergelijkbaar met de sectorgenoot 3D Systems , die gisteren ook stevig hoger ging. En nauwelijks minder dan de 1,45 procent dan de Nvidia , die vele keren groter is en met zijn krachtige grafische chips wél cruciaal is voor de ontwikkeling van zelfrijdende auto's.

Anders gesteld: Nvidia is groot genoeg om 'Robo-orders' vlot op te vangen, bij Materialise dreigt al snel een flessenhals. Ter vergelijking: een andere tracker met ticker 'BOTZ', Global X Robotics & Artifical Intelligence, is logischer opgebouwd: daar hebben de twee koplopers in robotica, Nvidia en het Japanse Fanuc, elk een gewicht van zo'n 8 procent.

12 Stevige waardering Beleggers waarderen Materialise nu op 3 miljard dollar, ruim 12 keer de jaaromzet over 2019

Analisten kunnen al een tijdje de belegger niet meer bijbenen. Van de vijf analisten die het aandeel opvolgen hanteren er drie een lauw 'houden'-advies, twee zeggen 'verkopen'. Het meest enthousiaste koersdoel is van beurshuis Piper Sandler, leert Bloomberg, en is met 38 dollar al ruim achterhaald door de feiten.

Beleggers waarderen Materialise nu op meer dan 3 miljard dollar (bijna 2,5 miljard euro). Dat is meer dan 12 keer de jaaromzet over 2019, 350 keer de bedrijfswinst en 1.500 keer de nettowinst. Dit jaar stevent Materialise door de impact van covid-19 waarschijnlijk netto op verlies af.