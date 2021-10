Meer dan 750 aanwezigen verwacht op hybride VFB-happening

De Vlaamse Beleggersfederatie (VFB) hoopt in combinatie met de livestreams op een recordopkomst.

Zaterdag vindt een nieuwe editie plaats van de happening van de Vlaamse Beleggersfederatie (VFB). Na de digitale versie van vorig jaar is het dit jaar tijd voor een hybride congres. De leden kunnen de livestream volgen of er fysiek bij zijn in Kinepolis Antwerpen.