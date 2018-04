Meer pensioensparen? Nog even geduld aub

Het hogere maximumbedrag voor pensioensparen wordt maandag van kracht. Maar grote banken en verzekeraars zijn niet klaar om het toe te passen.

De federale regering heeft vorige zomer beslist om het maximumbedrag voor pensioensparen op te trekken vanaf 2018. Pensioenspaarders hebben voortaan twee opties. Ze kunnen tot 960 euro sparen met het al lang bestaande fiscaal voordeel van 30 procent. Spaarders kunnen ook maximaal 1.230 euro opzijzetten, maar krijgen dan een fiscaal voordeel van slechts 25 procent.

De wet die het maximumbedrag van het pensioensparen optrekt, is op 30 maart gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hij wordt van kracht op maandag 9 april. Hoewel de wet relatief laat is gepubliceerd, zijn grote banken en verzekeraars niet klaar om het hoger plafond voor pensioensparen aan te bieden aan hun klanten.

KBC heeft nog veel werk voor de boeg om zijn pensioenspaarverzekering aan te passen aan de wetswijziging. 'De haalbaarheid voor stortingen in 2018 wordt bestudeerd.' De aanpassing van het pensioenspaarfonds van KBC is blijkbaar gemakkelijker, want de klanten kunnen sinds donderdag opdracht geven om het te storten bedrag aan te passen.

AG Insurance, de marktleider voor pensioenspaarverzekeringen, zegt dat klanten pas in het tweede halfjaar het hogere maximumbedrag kunnen sparen. De boodschap van BNP Paribas Fortis is vergelijkbaar, zowel voor het pensioenspaarfonds als de pensioenspaarverzekering. 'We hopen het nieuwe plafond te kunnen voorstellen in de zomer. Het basisplafond (960 euro) blijft van toepassing voor alle bestaande en nieuwe contracten.'

Tot 31 december

Ook ING streeft ernaar om het hogere maximumbedrag vanaf de zomer aan te bieden. Belfius beklemtoont dat het nieuwe plafond in de nabije toekomst beschikbaar is voor het fonds en de verzekering.

Verzekeraar Baloise laat weten dat dat klanten nu al het hogere bedrag kunnen sparen. 'We zijn van plan onze klanten te contacteren die nu het maxumumbedrag sparen en zullen voorstellen dat ze 960 of 1.230 euro kunnen sparen', zegt Sara Mathijs. 'We zullen een bedrag tussen 960 en 1.230 niet aanraden, maar de wet respecteren.'

Pensioenspaarders die een bedrag tussen 960 en 1.152 euro opzijzetten krijgen minder fiscaal voordeel dan iemand die 960 euro spaart. Vanaf 961 euro zakt het fiscaal voordeel immers naar 25 procent voor het totale bedrag. Als klanten toch een bedrag tussen 960 en 1.152 euro willen sparen, zullen banken en verzekeraars moeten opmerken dat dat fiscaal minder interessant is en zullen de spaarders expliciet toestemming moeten geven.