Meesteroplichter Madoff achter de tralies overleden

Bernard Madoff in maart 2009, kort nadat zijn 'Ponzi-schema' was geïmplodeerd.

Bernard Madoff, een van de grootste financiële fraudeurs in de moderne geschiedenis, is woensdag in de gevangenis overleden. Hij werd 82.

De dood van Madoff werd door het Federal Bureau of Prisons bevestigd. De man zou een natuurlijke dood gestorven zijn, maar was al geruime tijd zwaar ziek. Hij stierf in het Butner Federal Correctional Complex in Butner, North Carolina, de gevangenis waar hij sinds juli 2009 verbleef.

‘Bernie’ Madoff bekende begin 2009 dat hij jarenlang beleggers had bedrogen met een enorme Ponzi-fraude. Dat is een soort piramidespel waarbij het geld van investeerders niet wordt belegd, maar dient om eerdere investeerders uit te betalen. De constructie is genoemd naar Charles Ponzi, een fraudeur van Italiaanse origine, die in de jaren 1920 een bedrieglijk investeringssysteem uitwerkte.

Nasdaq-voorzitter

Terwijl Ponzi in de loop van een jaar furore maakte en ten onder ging, was Madoff jarenlang een gerespecteerd figuur in Amerikaanse financiële kringen. Hij was zelfs drie jaar voorzitter van de Nasdaq Stock Market begin jaren 1990.

Meer dan vijftien jaar wist hij zijn listig beleggingssysteem draaiende te houden, ondanks bezoekjes van regelgevers.

Zijn duizenden klanten vertrouwden Madoff meer dan 19 miljard dollar toe. Hij maakte hen wijs dat samen bijna 65 miljard dollar bezaten.

In maart 2009 gaf Madoff toe dat hij zich schuldig had gemaakt aan fraude, witwassen, meineed en diefstal. Hij werd in 2009 veroordeeld tot een celstraf van 150 jaar.