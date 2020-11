Megadeal in beleggersdata in de maak

S&P, de invloedrijkste leverancier van beursbarometers ter wereld, heeft 44 miljard dollar veil voor IHS Markit, de invloedrijkste vinger aan de pols van de economie.

Mocht u er nog aan twijfelen: de beurshandel is in deze pandemie meer dan ooit 'big business' geworden. De sterke toename van de handel vertaalt zich nu in een potentiële miljardendeal tussen de twee belangrijkste leveranciers van beleggerskompassen. Volgens The Wall Street Journal heeft S&P Global 44 miljard dollar (37 miljard euro) veil voor rivaal IHS Markit ( .

S&P is van oorsprong een ratingbureau en is samen met aartsrivaal Moody's nog altijd wereldmarktleider in kredietscores die cruciaal zijn voor elk bedrijf dat hoopt schuldpapier bij een breed publiek te slijten. Maar via een reeks overnames is de Amerikaanse informatieleverancier uitgegroeid tot een moloch, die naast de obligatiemarkten ook incontournable is geworden op de aandelenmarkten (via S&P Dow Jones Indices) en de grondstoffenmarkten (via Platts).

Hoe invloedrijk S&P is, illustreerde eerder deze maanden de beslissing om Tesla toe te laten in de S&P500, de invloedrijkste beursbarometer op Wall Street. Die beslissing katapulteerde de beurswaarde van de pionier in elektrische auto's boven 500 miljard dollar, anticiperend op een stroom kooporders.

Kooporders die er komen omdat de wereld in dit pandemiejaar niet alleen fors méér belegt, maar ook steeds 'passiever' belegt. Beleggers doen steeds minder à la Warren Buffett aan 'stock picking', maar ze schaduwen een index. ETF's, beursgenoteerde fondsen waarmee je in één muisklik een land, regio, sector, grondstof etcetera koopt, zijn zo'n big business geworden dat marktleider Blackrock met een portefeuille van 7.800 miljard dollar nu invloedrijker is dan eender welke centrale bank.

Die ETF's hebben net als een steeds meer computergestuurde algoritimische beurshandel als 'grondstof' echter indexen en data nodig. Die grondstof levert een speler als S&P. Met IHS Markit zou de Amerikaanse gigant een laatste resterende blinde vlek opvullen: macro-economische data.

Markit ontstond in 2001 in een Engelse schuur als een zot idee van een Canadese obligatiehandelaar, maar is via de fusie met rivaal IHS uitgegroeid tot de invloedrijkste vinger aan de pols van de economie ter wereld. Een vinger aan de pols die beleggers bijna in real-time inzage belooft in de toestand van de wereldeconomie, van de globale conjunctuur tot pakweg de vrachtluchtvaart of de bulkscheepvaart.