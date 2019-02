Melexis en Daimler somberen over 2019

Snel beterschap komt er niet voor de autosector, leert de outlook van chipfabrikant Melexis en autobouwer Daimler.

De crisis in de autosector is nog niet voorbij. Dat is de belangrijkste boodschap die Melexis dinsdagavond samen met de jaarresultaten uitstuurde.

De specialist in chips voor de autosector - elke nieuwe auto die van de band rolt heeft intussen elf sensoren van Melexis in huis - waarschuwt dat de omzet in 2019 lager zal liggen dan de 567 miljoen over boekjaar 2018. Zo'n krimp is geleden van crisisjaar 2009.

Melexis: eerste omzetdaling in tien jaar

De outlook is een serieuze tegenvaller. Analisten rekenden gemiddeld op zo'n 6 procent groei, naar 605 miljoen euro.

De beleggersreactie is dan ook hard: het aandeel verliest woensdag op de Brusselse beurs tot 15 procent. Melexis was dit jaar wat overeind gekrabbeld, na een halvering van de beurskoers in 2018.

De hele autosector beleefde een beroerd 2018, door een toxische cocktail van handelsoorlogen, nieuwe Europese milieunormen en een sneller dan verwachte troonsafstand van Koning Diesel. Een herstel van de sector is cruciaal voor een algemeen Europees beursherstel in 2019, gelet op het belang van de branche in veel beursindexen.

Schermvullende weergave Daimler-CEO Dieter Zetsche blikt somber vooruit op 2019 ©rv

Niet alleen bij Melexis zijn de geluiden uit de sector echter niet zeer hoopgevend. Mercedes-bouwer Daimler zag over 2018 de nettowinst bijna een derde zakken en afscheidnemend CEO Dieter Zetsche voorspelt in 2019 slechts een bescheiden herstel van de rendabiliteit. In lijn met het beleid om 40 procent van de nettowinst uit te keren, knipt Daimler het dividend dat naar de aandeelhouders vloeit ook met bijna een derde bij.

'2019 wordt een extreem moeilijk jaar', zegt Zetsche. Hij verwijst onder meer naar de investeringen die klassieke autobouwers moeten leveren om de opmars van elektrische auto's bij te benen.