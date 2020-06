Melexis en Greenyard blinken uit op rode beursdag

Net als de rest van Europa trekt Euronext Brussel stevig lager. Solvay krijgt op zijn donder na een miljardenafboeking. Melexis en Greenyard zorgen dankzij nieuwe koopadviezen voor tegengewicht.

Dinsdag trokken de Europese beurzen hoger na de publicatie van hoopgevende economische data. Vandaag haalt de vrees dat het oplopende aantal coronabesmettingen het herstel zal vertragen de bovenhand. Een betere Duitse Ifo-index kan dat niet verhelpen. De Euro Stoxx 50 verliest omstreeks 12.30 uur 1,9 procent. De grootste klappen zijn voor conjunctuurgevoelige sectoren.

Euronext Brussel volgt de neerwaartse trend. De Bel20 geeft 2,25 procent prijs tot 3.357 punten. Op de twee telecomwaarden na kleuren alle steraandelen rood. De grootste verliezen zijn voor inoxproducent Aperam (-3,9%), de (bio)farmawaarden Argenx (-3,2%) en UCB (-3%), en Solvay .

Het chemieconcern kwam onverwacht met een trading update over het tweede kwartaal en die was – zoals te verwachten is in coronatijden – niet zo positief. In de maanden april en mei kwam de omzet 20 procent lager uit dan een jaar eerder. De zwaarste impact was voor activiteiten die te maken hebben met olie en gas, auto- en vliegtuigproductie, waar de omzet zowat 40 procent terugviel.

Solvay kondigde tegelijk een afboeking van 1,5 miljard euro aan, waarvan zowat 80 procent verband houdt met de goodwill op de overname van Cytec (composietmaterialen voor auto’s en vliegtuigen). Beleggers zijn ‘not amused’ en sturen het aandeel 2,8 procent lager naar 70,54 euro.

De imperiumbouwstrategie van de voorgaande CEO Clamadieu heeft Solvay niet echt geholpen Kepler Cheuvreux

De omzetdaling met 20 procent is groter dan de 15 procent waar KBC Securities-analist Wim Hoste tot dusver op rekende. Solvay geeft voorlopig geen informatie over de onderliggende brutobedrijfswinst (ebitda). De omvang van de omzetdaling doet Hoste echter vermoeden dat zijn verwachting van een daling met 26 procent in het tweede kwartaal 'iets te optimistisch' zal blijken.

Ondanks het nogal slechte nieuws en de beperkte visibiliteit op korte termijn blijft de analist Solvay appreciëren voor zijn doorgaans sterke marktleiderschapsposities en ‘het solide zelfhulppotentieel’ (Hoste doelt op de doelstelling om tegen 2024 voor 410 miljoen euro te besparen). Hij vindt de waardering vrij aantrekkelijk en behoudt zijn ‘bijkopen’-advies. Hij laat wel zijn koersdoel zakken van 100 naar 90 euro.

ING-analist Stijn Demeester denkt dat na de trading update van Solvay de consensusverwachting voor de omzet in het tweede kwartaal verder zal dalen. Voor de consensusprognose voor de brutobedrijfswinst (ebitda) verwacht hij maar weinig impact aangezien die al met een daling van 40 procent rekening houdt. Hij handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 120 euro.

Kepler Cheuvreux wijst er op dat Solvay al in 2019 een zware afboeking deed – voor 879 miljoen euro, vooral als gevolg van de overname van Novecare. ‘De imperiumbouwstrategie van de voorgaande CEO Clamadieu heeft Solvay niet echt geholpen’, klinkt het. ‘We denken dat de nieuwe CEO Ilham Khadri een andere strategie zal volgen waarbij de focus op interne sterkte en een lagere kostenstructuur ligt, en die meer klantgericht is.’ Het advies (houden) en koersdoel (70 euro) blijven stabiel.

Chips en groenten

Op de brede markt brengen twee buitenlandse koopadviezen leven in de brouwerij.

JPMorgan-analist Varun Rajwanshi verhoogt het advies voor Melexis van 'houden' naar 'kopen'. Het koersdoel stijgt van 55 euro naar 84 euro. Dat is het hoogste koersdoel van alle analisten, leren cijfers van Bloomberg.

Melexis, dat vooral chips en sensoren voor de autosector ontwikkelt en verkoopt, maakte eind april goede eerstekwartaalcijfers bekend. Dat het tweede kwartaal heel wat minder zal zijn – heel wat autofabrieken lagen wekenlang stil – lijkt echter onvermijdelijk.

Dankzij het koopadvies en hoog koersdoel veert het aandeel 5,6 procent op tot 69,65 euro.

Ook het fruit- en groenteconcern Greenyard is in goeden doen met een winst van 3,9 procent naar 5,65 euro. Analist Robert Jan Vos van ABN AMRO verhoogt het advies van ‘houden’ naar ‘kopen’. Het koersdoel ligt op 7,50 euro. Dat impliceert een opwaarts potentieel van 38 procent.

Het is het eerste koopadvies in lang voor Greenyard. Degroof, Berenberg en KBC Securities hanteren een 'houden'-advies, leren de data van de nieuwsdienst Bloomberg.

Luxemburg

WDP , de specialist in logistiek en semi-industrieel vastgoed, lanceert een nieuw project in het Groothertogdom Luxemburg. In de logistieke zone Eurohub Centre bij Contern - vlak bij de Luxemburgse vrachtluchthaven - gaat WDP een nieuw distributiecentrum van ongeveer 15.000 m² bouwen.

Het nieuwbouwmagazijn, dat een investering van 18 miljoen euro vergt, is al voor de helft voorverhuurd aan de logistiek dienstverlener DB Schenker, en dat voor een periode van tien jaar. Voor de rest zoekt WDP huurders.

‘Een welkome aanvulling op WDP’s bestaande aanwezigheid in Luxemburg’, meent Degroof Petercam. De locatie van het nieuwe distributiecentrum ligt op een armlengte van de Luxemburgse luchthaven en belangrijke wegen.’ Het advies (houden) en koersdoel (24,50 euro) veranderen niet.

WDP drijft mee op de verkoopstroom en zakt 0,7 procent tot 24,80 euro.

Estelle

Mithra staat weer een stap dichter bij de lancering van zijn anticonceptiepil Estelle in de Verenigde Staten. De aanvraag om de pil op de markt te mogen brengen, de ‘New Drug Application’, is aanvaard door de Amerikaanse geneesmiddelendienst FDA. Een eventuele goedkeuring wordt in de eerste helft van 2021 verwacht. Voor de commercialisering in de VS zal Mayne Pharma instaan.

De Amerikaanse markt voor gecombineerde hormonale contraceptiva wordt op meer dan 4 miljard dollar per jaar geraamd. Met Estelle zou bovendien voor het eerst in een halve eeuw een nieuw oestrogeen voor anticonceptiegebruik in de VS op de markt komen.

‘Het nieuws van vandaag (…) brengt een potentiële marktgoedkeuring een stap dichterbij. Wij verwachten geen regelgevende hindernis gezien de uitgebreide veiligheids- en efficiëntietesten die op Estelle zijn uitgevoerd’, zeggen de biofarma-analisten van KBC Securities. Ze raamden eerder al de kans op succes voor Estelle op 95 procent. Ze vinden Mithra koopwaardig met een koersdoel van 33,50 euro.