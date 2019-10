Melexis: twee lijntjes = 300 miljoen beurswaarde

Is de het ergste voorbij in de autosector? Twee zinnen van Melexis-CEO Françoise Chombar voeden de hoop.

Twee lijntjes. Meer is vandaag niet nodig om het aandeel Melexis tot 15 procent hoger te katapulteren. Een koersstijging die de beurswaarde in één trek dik 300 miljoen euro hoger tilt.

De reden? CEO Françoise Chombar die in het persbericht over de kwartaalcijfers licht aan het einde van de tunnel ziet in de autosector. 'We kunnen nu zeggen dat de forse voorraadafbouw van de voorbije negen maanden aan het wegebben is. Ook de klanten bestellen stapsgewijs meer'.

Melexis haalt het gros van de omzet in de autosector, over 2018 goed voor meer dan 90 procent van de verkopen. In elke nieuwe wagen die van de band rolt zitten gemiddeld elf sensoren van de chipfabrikant.

Sinds vorig najaar trof de crisis in de autosector - een perfecte storm van handelsoorlogen, tuimelende Chinese verkopen, de troonsafstand van Koning Diesel en nieuwe Europese milieunormen - het aandeel Melexis midscheeps. Tussen juni 2018 en begin januari 2019 halveerde de beurswaarde bijna, van 3,7 naar 1,9 miljard euro, ook al bleef Melexis bij een krimpende omzet consistent winstgevend.

Over 2019 stevent de groep op de eerste omzetdaling aan sinds 2009, na jaren spectaculaire groei. 'We zweten deze crisis uit', liet Chombar dit voorjaar weten. Dankzij de opvallend optimistische geluiden van de CEO deze ochtend durven beleggers hopen dat de crisis stilaan uitgezweet is.