Mercier Vanderlinden breidt uit naar vermogensplanning

De Antwerpse vermogensbeheerder biedt nu ook adviesdiensten aan op het vlak van vermogensplanning. Hiervoor heeft de groep Charles Kesteloot in dienst genomen, voormalig hoofd estate planning bij een gereputeerd vermogenshuis.

Mercier Vanderlinden Asset Management breidt uit. De Antwerpse vermogensbeheerder heeft naast haar hoofdzetel in Antwerpen, een tweede kantoor geopend in Brussel. Hoofd van het kantoor is advocaat Charles Kesteloot, voormalig hoofd vermogensplanning bij een gerenommeerd huis in Brussel. Kesteloot wordt ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuwe dienst: vermogensplanning.

Waarom de stap naar Brussel? 'Wij hebben een grote klantenkring in de hoofdstad en vier van onze partners komen uit Brussel', verklaart Thomas Vanderlinden, CEO van de vennootschap die hij samen met St├ęphane Mercier heeft opgericht. Ze begonnen in 1999 in Antwerpen met hoofdzakelijk de activa te beleggen die voortvloeiden uit de verkoop van de deelnemingen van hun respectievelijke families in Anhyp, Devos-Lemmens en Frisk midden jaren '90.

En waarom de nieuwe dienst vermogensplanning? Charles Kesteloot: 'Het voldoet aan de verwachtingen van de klant. Elk jaar zijn er nieuwe hervormingen en nieuwe Europese richtlijnen die een impact hebben op de klanten, of het nu gaat om particulieren of bedrijven. Er is behoefte aan advies inzake fiscale kwesties.'

De betrokkenheid van de families Mercier en Vanderlinden bij het beheerbedrijf - 90 procent van het familievermogen wordt belegd in eigen fondsen - heeft een grote klantenkring overtuigd. Mercier Vanderlinden telt vandaag 1.400 rekeningen en een beheerd vermogen van bijna 3 miljard euro.