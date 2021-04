Minder dan helft beleggers lust Orange Belgium-bod

Een grote verrassing is de lauwe interesse niet. Bij de minderheidsaandeelhouders heerst grote onvrede over het karige bod. Meest uitgesproken was de 'grootste kleine aandeelhouder', het Britse fonds Polygon. Die vergeleek het bod met een 'Picasso-roof', omdat het te weinig rekening hield met het zendmastenpark van de nummer drie van de Belgische telecomsector. Die zendmasten zijn bij grote beleggers populairder dan goud, dankzij hun decennialang stabiel rendement in een nulrentende oceaan.