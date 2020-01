Minstens 70 miljoen dollar winst bij handel met voorkennis

Een rechtszaak in New York legt een grootschalig netwerk van handel met voorkennis bloot, dat de hoofdrolspeler minstens 70 miljoen dollar opleverde.

Een kluis vol cash, corrupte tipgevers bij zakenbanken, liefjes die gegevens stalen, en vervalste documenten voor kunstaankopen om betalingen van smeergeld te maskeren. Dat zijn enkele van de ingrediënten die een netwerk van malafide speculanten gebruikte om via voorkennis tientallen miljoenen te verdienen op de Amerikaanse beurzen. Sommige hoofdrolspelers bekenden schuld en getuigen in een proces dat deze week in New York van start ging.

Een van de spillen in het verhaal is de Zwitser Marc Demane Debih. Hij werd in 2018 in Servië op vraag van de VS gearresteerd, en bekende al 38 trades met misbruik van voorkennis. Zijn startgeld kreeg hij 14 jaar geleden via een erfenis en de verkoop van een boot voor 3 miljoen dollar.

Debih kreeg onder meer tips van Teemaque Lavidas, wiens vader bestuurder was bij het biotechbedrijf Ariad Pharmaceuticals, die deze week terechtstaat. Gedurende drie jaar kreeg hij ook informatie van een liefje dat bij Goldman Sachs werkte. Een ex-zakenbankier van Goldman Sachs, Bryan Cohen, bekende dinsdag dat hij bevoorrechte informatie voor smeergeld doorgaf aan Debih. Daarnaast zaten een Franse kunstverzamelaar met belangrijke contacten op Wall Street en bankiers van Moelis en Centerview Partners in het complot.

Schuilnamen

49 miljoen Teruggave De hoofdbeklaagde Marc Demane Debih heeft al 49 miljoen dollar van de winst teruggegeven.

De beklaagden werkten met schuilnamen in hun correspondentie en probeerden hun illegale trades te verbergen. 'We deden dat door anderen te laten kopen. Of door niet alleen het bedrijf waarover we iets wisten, maar ook andere aandelen uit dezelfde sector te verhandelen. En door een deel van de positie al te verkopen vooraleer het nieuws bekend raakte, als teken dat we van niets wisten.'

Een kluis vol cash hielp werknemers van bedrijven en banken om te kopen. Om de bevoorrechte informatie ten volle te laten renderen, lekten ze het nieuws soms zelfs aan persagentschappen, waaronder Bloomberg News.