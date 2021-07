Moet een bedrijf meer doen dan alleen winst maken?...

Duurzaam beleggen berust op een fundamentele vraag: moet een bedrijf uitsluitend denken aan maximale winst voor zijn aandeelhouders, of is een ruimere agenda aangewezen? Het debat daarover is snel aan het kenteren.

De coronacrisis en de Black Lives Matter-beweging hebben het afgelopen jaar nog eens geïllustreerd dat bedrijven niet in een vacuüm leven. Multinationals als Coca-Cola en Delta Air Lines werden gedwongen kleur te bekennen in het verhitte Amerikaanse debat over stemrecht nadat de staat Georgia wetgeving had goedgekeurd die het stemmen door minderheden zou kunnen bemoeilijken. De lockdowns stellen bedrijven dan weer voor de vraag hoe ze het best met hun personeel omgaan. Bezorgdheid over het klimaat wint al jaren aan belang, ook bij bedrijven en beleggers.

De actualiteit stelt de discussie over waar de verplichtingen van een bedrijf liggen op scherp. Jarenlang heerste daar de Friedman-doctrine, genoemd naar de befaamde vrijemarkteconoom Milton Friedman.

De essentie Milton Friedman poneerde in 1970 in een invloedrijk essay dat 'de sociale verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven het verhogen van de winst' is.

De jongste jaren ligt de Friedman-doctrine onder vuur van academici, activisten en bedrijfsleiders.

Het idee wint veld dat bedrijven een ruimere verantwoordelijkheid hebben tegenover alle stakeholders en dat aandeelhouders niet enkel belang hechten aan geld.

In een invloedrijk essay in 1970 poneerde hij dat ‘de sociale verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven het verhogen van de winst’ voor de aandeelhouders is. In plaats van zich met filantropie in te laten kan een bedrijf beter een zo hoog mogelijke winst uitkeren aan de aandeelhouders, die dan zelf kunnen beslissen of ze daarmee aan liefdadigheid doen. Dat advies namen veel beursgenoteerde bedrijven de voorbije decennia ter harte, getuige de opmars van waardemaximalisatie als expliciet doel van de onderneming.

Stakeholders

Maar sinds enkele jaren ligt de doctrine onder vuur van academici, activisten en bedrijfsleiders zelf. Zij stellen dat een onderneming niet enkel rekening moet houden met zijn aandeelhouders, maar ook met de ruimere stakeholders zoals werknemers en de gemeenschap.

‘Vooral in Amerikaanse academische kringen merk je een snelle omslag’, zegt Luc Renneboog, professor economie aan Tilburg University. ‘Daar luidde het tot enkele jaren geleden dat aandacht voor stakeholders weggegooid geld is en mogelijk zelfs illegaal is, omdat bestuurders een fiduciaire verantwoordelijkheid hebben tegenover de eigenaars, de aandeelhouders. In Europa had men altijd al meer oog voor de stakeholders. Intussen is er een waterval aan academische papers over duurzaamheid.’

In de VS luidde het tot enkele jaren geleden nog dat aandacht voor stakeholders weggesmeten geld is en mogelijk zelfs illegaal is. Luc Renneboog Professor economie Tilburg University

Een opgemerkte paper uit Amerikaanse hoek is die van Nobelprijswinnaar Economie Oliver Hart (Harvard) en Luigi Zingales (Chicago). Zij opperden in 2017 dat aandeelhouders om meer geven dan alleen maar geld. Vaak geven ze ook om de samenleving, zoals uit hun individuele gedrag blijkt. Waarom zouden ze dan niet mogen verwachten dat de bedrijven waarin ze investeren ook aandacht hebben voor milieu- en sociale aspecten? Vooral, en dat is het cruciale punt, als de winst- en de sociale doelstellingen innig verbonden zijn en het bedrijf een veel directere impact heeft dan particuliere filantropie kan hebben.

Walmart

Ze geven het voorbeeld van de Amerikaanse supermarktgroep Walmart, die ook wapens verkoopt. Aandeelhouders die massaschietpartijen in scholen een halt willen toeroepen, bereiken veel meer als Walmart niet langer machinegeweren zou verkopen in plaats van zijn verkoop te maximaliseren en de extra winst uit te keren aan de aandeelhouders, die er lobbycampagnes mee kunnen financieren.

Hart en Zingales pleiten dan ook voor het maximaliseren van het aandeelhouderswelzijn in plaats van de veel engere (financiële) aandeelhouderswaarde. Bestuurders zouden zo nog altijd hun expliciete - en exclusieve - verantwoordelijkheid tegenover de aandeelhouders nakomen.

Voorstanders wijzen er daarnaast op dat bedrijven alleen maar groter en machtiger geworden zijn in de voorbije half eeuw, waardoor de impact van hun beslissingen verder reikt dan de economie alleen en ze ook makkelijker de regelgeving naar hun hand kunnen zetten. Bovendien was in Friedmans tijd het communisme de vijand, terwijl nu het kapitalisme zichzelf dreigt te ondermijnen als bedrijven onvoldoende hun maatschappelijke rol spelen.

Verlicht

Overigens sluit de Friedman-doctrine niet uit dat bedrijven inzetten op duurzaamheid, zolang dat maar de beurswaarde opkrikt. Het is goed mogelijk dat die twee vandaag steeds meer gelijklopen. Renneboog verwijst in dat opzicht naar ‘verlichte aandeelhoudersmaximalisatie’. ‘Aandacht voor bijvoorbeeld mensenrechten in je aanvoerketen kan de waarde van je bedrijf boosten als je daardoor kostbare reputatieschade vermijdt.’ Evengoed kan een grotere bekommernis om werknemers hun productiviteit boosten. Duurzame bedrijven profiteren ook van lagere kapitaalkosten als beleggers hun aandelenkoersen stuwen.

De grote uitdaging is de implementatie en de opvolging van de ruimere bedrijfsdoelstellingen. Financieel rendement is makkelijk te monitoren, een duurzaam beleid - met zijn talloze definities en soms conflicterende prioriteiten - veel minder. Het gevaar bestaat dat het management moeilijker controleerbaar wordt, terwijl beleggers nog meer moeite moeten doen om alles op te volgen.