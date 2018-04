Moet u wakker liggen van de stijgende Libor?

De interbankenrente in de VS is de jongste weken sneller gestegen dan verwacht. Wat is er aan de hand en wat zijn de gevolgen?

Het is de wellicht belangrijkste rente ter wereld: de Libor op drie maanden. Die rente is de vergoeding die een bank wereldwijd betaalt als zij voor een periode van drie maanden dollars ontleent bij een andere bank.

De Amerikaanse interbankenrente op drie maanden heeft wereldwijd een grote impact, omdat de rente op financiële producten met een waarde van naar schatting 200.000 miljard dollar (163.000 miljard euro) eraan gekoppeld is. Vooral afgeleide producten maar ook sommige hypothecaire en bedrijfskredieten zijn gelinkt aan de Libor.

Wat is er aan de hand?

De Amerikaanse interbankenrente op drie maanden is gestegen naar 2,3 procent, het hoogste peil sinds november 2008. Het grootste deel van de recente rentestijging is het gevolg van de verstrakking van het monetair beleid. De Amerikaanse centrale bank (Fed) verhoogt geleidelijk zijn basisrente en daardoor stijgen alle kortetermijnrentes in de VS.

Maar de interbankenrente steeg de jongste maanden sneller dan de basisrente van de Fed. De groeiende kloof tussen de Libor en de swaprente die de verwachtingen over de Fed-rente weerspiegeltkrijgt veel aandacht omdat de stijgende ‘spread’ in het verleden dikwijls een gebrek aan vertrouwen in de gezondheid van de Amerikaanse banken weerspiegelde.

Maar specialisten maken zich geen grote zorgen over de banken. Ze merken op dat de hogere interbankenrente nu te wijten is aan andere factoren. In de eerste plaats heeft de Amerikaanse schatkist de jongste maanden meer schatkistcertificaten uitgegeven om het stijgende begrotingstekort te dekken. Daardoor stijgt niet alleen de rente op kortlopend overheidspapier. Ook andere kortetermijnrentes gaan de hoogte in. Voorts doet de recente belastinghervorming de vraag naar kortlopend schuldpapier dalen, zegt JPMorgan.

Wat zijn de gevolgen voor de markten en de economie?

Amerikaanse vastgoedaandelen hebben traditioneel voor 15 procent of meer leningen met vlottende rente.

De stijging van de kortetermijnrente heeft de neerwaartse druk op de aandelenmarkten versterkt. Amerikaanse bedrijven waarvan de schuld met vlottende rente meer dan 5 procent van de totale schuld vertegenwoordigt, hebben hun beurskoers in het eerste kwartaal meer dan gemiddeld zien dalen, zegt Goldman Sachs.

JPMorgan raamt dat de grotere kloof tussen de interbankenrente en de verwachte Fed-rente de rentelasten van de bedrijven en gezinnen met respectievelijk 11 en 6 miljard dollar doet toenemen. Maar de bank voegt eraan toe dat de verlaging van de personenbelasting de koopkracht van de gezinnen met 116 miljard dollar verhoogt.

Wie zijn de verliezers?

Gezinnen of ondernemingen die hebben geleend tegen vlottende rente zien hun rentelasten stijgen. Sommige Amerikaanse vastgoedaandelen hebben traditioneel voor 15 procent of meer leningen met vlottende rente, zegt Deutsche Bank.

Hoe kunt u profiteren van de hogere interbankenrente?

Als u een obligatie met vlottende rente hebt, stijgt de vergoeding naarmate de interbankenrente de hoogte ingaat. Het weekblad De Belegger vermeldt als voorbeeld de nieuwe obligatie van AB InBev met vervaldag 12 januari 2024. De coupon is gelijk aan de Libor op drie maanden plus 0,74 procentpunt. ‘Een aantrekkelijk rendement dat nog kan oplopen’, zegt De Belegger.

Zal de Amerikaanse interbankenrente blijven stijgen?

Ja. De Fed is van plan om het beleid van geleidelijke renteverhogingen voort te zetten. Het is wel mogelijk dat de kloof tussen de interbankenrente en de Fed-rente in de komende weken of maanden krimpt. De Amerikaanse schatkist boekt vanaf half april veel inkomsten en zal dus minder geld moeten lenen. Maar JPMorgan verwacht wel dat de spread tussen de interbankenrente en Fed-rente groter blijft dan begin dit jaar.

Waarom stijgt de interbankenrente niet in de eurozone?

In de eerste plaats plant de Europese Centrale Bank geen renteverhoging in de nabije toekomst. Economen verwachten dat de ECB pas in de eerste helft van 2019 de depositorente optrekt. Bovendien blijft het begrotingstekort van de Europese landen relatief laag.

Er zijn toch plannen om de Libor af te schaffen?