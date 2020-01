Monsterrally in palladium doet zeepbelalarm afgaan

Er komt maar geen einde aan de rally in palladium, dat dit jaar al zo’n 30 procent duurder werd. Autobouwers die het edelmetaal gebruiken, zouden wel eens naar platina kunnen switchen.

Het gaat hard voor palladium. Nadat de prijs van het edelmetaal vorig jaar al 54 procent was gestegen, kwam er sinds begin dit jaar alweer bijna 30 procent bij. Intussen is palladium al meer dan een jaar duurder dan goud.

Palladium geniet dan ook van een klassiek onevenwicht tussen vraag en aanbod. Terwijl de vraag toeneemt – met dank aan autobouwers die het edelmetaal verwerken in katalysatoren om schadelijke uitstoot te verminderen – stagneert het aanbod. Producent Zuid-Afrika liet zelfs weten dat de productie van metalen uit de platina-groep – waartoe palladium behoort – in november fors is teruggevallen.

Record

Vrijdag knalde de palladiumprijs nog maar eens 9 procent hoger tot 2.525 dollar per ounce, een record. De verschroeiende prijsstijging doet stilaan alarmbellen afgaan. ‘Niemand maakt mij wijs dat dit nog gesteund wordt door fundamentele factoren. Dit is een zeepbel aan het worden’, reageerde Commerzbank-analist Carsten Fritsch tegenover nieuwsbureau Bloomberg. Sommige analisten verwachten een scherpe, zij het kortstondige, correctie.

Kortstondig omdat het marktonevenwicht niet snel zal verdwijnen. Strengere uitstootnormen in Europa en China doen de vraag alleen maar toenemen. In die mate dat een Londense trader aan nieuwsagentschap Reuters liet weten dat er ‘geen metaal meer is’ omdat ‘consumenten hamsteren’. Daar komt nog het recente herstel van de Europese automarkt bij. Autoverkopen bereikten vorige maand een record in Europa, wat de vraag extra stuwt.

Analisten van Bank of America Merrill Lynch verwachten dat autobouwers de volgende jaren moeilijk aan palladium zullen geraken. Ze gaan ervan uit dat het wereldaanbod vrij stabiel zal blijven op zo’n 10,2 miljoen ounce. Vorig jaar klom de productie naar 10,5 miljoen ounce.

Platina

Autofabrikanten overwegen daarom over te schakelen op platina, dat uit dezelfde familie komt maar ruim beschikbaar is én goedkoper is. Al kan dat nog even duren. Beurshuis Morgan Stanley verwacht dat tegen 2025 zo’n 850.000 ounce palladium kan vervangen worden door platina in katalysatoren.