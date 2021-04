Montea tankt op Wall Street 'groen geld' bij

De specialist in logistiek vastgoed haalt vlot bijna een kwart miljard op en kan door tot midden 2022. 'Comfortabel in onzekere tijden.'

Na rivaal WDP klopt nu ook Montea aan op Wall Street. De specialist in logistiek vastgoed haalde bij zes grote Amerikaanse beleggers 235 miljoen euro op, via de uitgifte van groene obligaties met looptijden van 10 tot 15 jaar.

De beleggers nemen vrede met een jaarlijks rendement van 1,28 tot 1,44 procent. Ergo: CEO Jo De Wolf kan zo tegen minieme kostprijs de looptijd van de schulden fors verlengen. Luidens het jaarrapport over 2020 hadden de schulden van Montea eind december een gemiddelde looptijd van 3,9 jaar en een gemiddelde rente van 1,9 procent.

We hebben nu voldoende financiering tot midden 2022, een comfortabele positie in onzekere tijden

'We verlengen tegen lagere rente de looptijd van de schulden', stelt ook CFO Els Vervaecke vast. 'We hebben nu voldoende financiering tot midden 2022, een comfortabele positie.'

Met de uitgifte speelt Montea, dat als belangrijke schakel in e-commerce door de pandemie de turbo kreeg opgezet , in op de beleggershonger naar groene beleggingen .

De opbrengst van de emissie gaat verplicht naar duurzame activa, zoals energieneutrale magazijnen en hernieuwbare energie. Steeds luidens het jaarverslag beschikken de zonnepanelen op de magazijnen van Montea eind 2020 over een vermogen van 38 MWp. Dat is goed voor een productie van 35.500 MWh, het equivalent van het verbruik van 10.000 gezinnen of een CO2-reductie van 565 hectare bos.