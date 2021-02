Moody's: 'Ontex zal schulden moeten herfinancieren'

Het ratingbureau Moody's duwt met een knip in de kredietscore het schuldpapier van de luierfabrikant nog dieper in de categorie 'rommel'.

Het aandeel Ontex is zoals wel vaker een muurbloempje bij de beursrally en brokkelt 0,5 procent af tot 9,58 euro. De beurswaarde is met twee derde gezakt sinds de piek in 2017 (zie grafiek). In 2018 wimpelde het bedrijf een indicatief bod van private-equityreus PAI af.