Morgan Stanley: 'Aandelen zijn te duur'

De zakenbank schroeft zijn aandelenbeleggingen naar het laagste peil in 5 jaar.

Volgens Morgan Stanley zijn aandelen wereldwijd te hoog gewaardeerd. Beleggers houden te weinig rekening met de slechte economische vooruitzichten.

'We denken dat de winstverwachtingen over het algemeen te hoog zijn', zegt beleggingsstrateeg Andrew Sheets. Beleggers onderschatten volgens Sheets de risico's in de macro-economische omgeving. Als voorbeeld noemt hij de almaar verslechterende inkoopmanagersindices (PMI's). 'De wereldwijde PMI's zullen snel niveaus bereiken die we hebben gezien onder veel slechtere marktcondities in 2011, 2012 en 2016', zegt de analist. Voorts slaan verscheidene macro-indicatoren bij de zakenbank alarm.

Handelsconflict

Ook de ingelaste 'pauze' in het Amerikaans-Chinese handelsconflict stelt Sheets niet gerust. 'Ze is onvoldoende om de aangerichte schade in het vertrouwen bij bedrijven ongedaan te maken', legt de analist uit. Daardoor moeten onze economen hun verwachtingen voor de wereldwijde groei bijstellen.

De aandelenspecialist denkt dat de markten kunnen terugvallen als bedrijven binnenkort hun cijfers voor het tweede kwartaal presenteren. De strateeg verwacht dat die slechter zullen zijn dan verwacht.

Overschatting effect monetair beleid

Beleggers overschatten volgens Sheets de economische effecten van het soepelere monetaire beleid waar zowel de Amerikaanse centrale bank (Fed) als de Europese Centrale Bank (ECB) op hebben gehint. 'We zien in de rentecurve noch in de inflatieverwachtingen veel vertrouwen in een opleving van de groei en de inflatie door het soepelere beleid.'

Uit Amerika en opkomende markten

Door de slechte economische vooruitzichten investeert Sheets minder dan normaal in aandelen. De beurskenner knipt vooral in de blootstelling aan aandelen uit de VS en opkomende markten omdat de verwachte rendementen gecorrigeerd voor risico daar het laagst zijn.