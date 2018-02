Morgan Stanley over AB InBev: 'Gratis bier'

Beleggers krijgen het grootste Amerikaanse biermerk Bud Light nu gratis toe bij een aandeel AB InBev, oppert het beurshuis.

In een voor de vierde keer in vijf dagen positief gestemde Brusselse beurs is AB InBev de belangrijkste motor achter de klim van de Bel20. Dit in contrast met de continuë afbrokkeling van de voorbije maanden. De bierreus herstelt 2,7 procent naar 85,48 euro.

De remonte dankzij een positief rapport van Morgan Stanley, dat scherp contrasteert met een stroom kritische rapporten en adviezen de voorbije weken.

Het beurshuis blijft bij zijn koopadvies in een rapport met de sprekende titel 'Gratis Bier'. Analist Olivier Nicolai denkt dat het negatieve sentiment over de krimpende bierverkopen in de Verenigde Staten - onrust die het aandeel sinds eind oktober 20 procent onderuit haalde - zijn piek heeft bereikt.

En hij stipt aan dat beleggers en nu de facto het belangrijkste biermerk, Bud Light, er gratis bij krijgen. Dit terwijl Bud Light, ook al is de verkoop in de Verenigde Staten in vrije val, nog altijd goed is voor 10 procent van de omzet en 2,3 miljard dollar brutobedrijfswinst.

Wat is er aan de hand met AB InBev? AB InBev, hét steraandeel van de Brusselse beurs, is op vier maanden tijd een kwart van zijn beurswaarde kwijt. Wat is er aan de hand met de ooit zo universeel bewonderde brouwer? En biedt de koerszwakte een instapkans voor de langetermijnbelegger? Lees het dit weekend een uitgebreide analyse in De Tijd.

Ter vergelijking: Nicolai waardeert het Amerikaanse zustermerk op 11,9 miljard dollar (9,6 miljard euro), 11 keer de jaarlijkse ebitda (brutobedrijfswinst) van bijna 1,1 miljard dollar. Als we eenzelfde waardering kleven op de 2,3 miljard dollar geraamde ebitda voor Bud Light, komt de theoretische waarde van die - weliswaar krimpende - kaskoe uit op zo'n 25 miljard dollar of 20 miljard euro.

Bel20

Over de voorbije twaalf maanden is de brouwer met een verlies van 16 procent nog steeds de slechtst presterende Bel20'er. Het gevolg is dat het grootste beursgenoteerde bedrijf van de eurozone nu nog 'maar' 9,6 procent van de marsrichting van de Brusselse beursrichting dicteert, tegenover 14 procent voor KBC.