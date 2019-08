Muntoorlog zet markten op scherp

De handels- en muntoorlog tussen de VS en China heeft deze week wereldwijd de markten in rep en roer gezet. Wat is de stand van zaken en wat wordt de volgende stap?

Langetermijnrentes op een historisch dieptepunt, aandelenmarkten die klappen krijgen, de goudprijs op het hoogste peil in zes jaar en een olieprijs die sterk terugvalt. De financiële en grondstoffenmarkten hebben een bewogen week achter de rug.

Waarom escaleert het conflict tussen de VS en China?

Het startschot van de recente turbulentie dateert van vorige week donderdagavond. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde toen aan dat de VS vanaf 1 september een importtaks zullen heffen op een nieuwe lading Chinese producten met een waarde van 300 miljard dollar. Hij nam die beslissing omdat China tijdens de onderhandelingen met de VS onvoldoende toegevingen deed. Omdat de VS al een taks van 25 procent heffen op Chinese producten ter waarde van 250 miljard dollar is vanaf volgende maand de volledige import uit China aan een belasting onderworpen.

De reactie van China liet niet lang op zich wachten. De regering zei maandag dat ze de invoer van Amerikaanse landbouwproducten verbiedt. Bovendien devalueerde de centrale bank de munt, waardoor die voor het eerst in elf jaar onder de psychologisch belangrijke grens van 7 yuan per dollar daalde. De goedkopere munt maakt Chinese producten goedkoper op de Amerikaanse markt en neutraliseert gedeeltelijk de Amerikaanse importtaksen.

Met de devaluatie opende Peking een nieuw front in het conflict tussen beide landen. De handelsoorlog is nu een handels- én muntoorlog. Washington brandmerkte China als een muntmanipulator en riep de Amerikaanse centrale bank (Fed) op te reageren.

Trump heeft een punt als hij zegt dat de dollar te duur is. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) raamt de overwaardering van de dollar tegenover de munten van de handelspartners van de VS op 6 tot 12 procent. Maar dat is niet te wijten aan China, want volgens het IMF is de yuan niet fors ondergewaardeerd.

Wat zijn de gevolgen van de handels- en muntoorlog?

Het conflict tussen de grootste twee economieën treft niet alleen de VS en China maar ook de rest van de wereld. Vooral in het Verre Oosten groeit de bezorgdheid, bleek deze week. De centrale banken van India, Nieuw-Zeeland en Thailand verlaagden woensdag de rente meer dan verwacht.

7 yuan per dollar De Chinese centrale bank devalueerde de munt, waardoor die voor het eerst in elf jaar onder de psychologisch belangrijke grens van 7 yuan per dollar daalde.

Die agressieve renteverlagingen en de tegenvallende cijfers van de Duitse industriële productie deden de angst voor een recessie toenemen en duwden beleggers naar veilige havens. In veel landen zakte de langetermijnrente lager dan ooit. De Zwitserse tienjaarsrente daalde zelfs even onder -1 procent.

De goudprijs klom voor het eerst in zes jaar boven 1.500 dollar per ounce. Sinds de aankondiging van extra Amerikaanse importtaksen, vorige week donderdag, daalde de Bel20 met 5 procent. De olieprijs zakte in dezelfde periode met 7 procent. De goudprijs steeg met 6 procent. Goldman Sachs ziet de komende zes maanden de goudprijs stijgen naar 1.600 dollar.

Wat mogen we volgende week verwachten?

Volgende week zal de referentiekoers van de Chinese munt meer dan ooit een aandachtspunt voor beleggers zijn. Die koers, die de centrale bank een keer per dag vastlegt, signaleert of Peking de yuan verder wil laten dalen en de muntoorlog laat escaleren. De wisselkoers op de markt mag maximaal 2 procent van die officiële koers afwijken.

Voorts zijn er de onvermijdelijke tweets van Trump. Wat de Amerikaanse president zal doen kan niemand voorspellen. Zowat alle medewerkers hebben hem vorige week afgeraden extra importtaksen te heffen op Chinese producten, maar Trump heeft die adviezen naast zich neergelegd. ‘Verkoop voor Trump wakker wordt’, zei een Amerikaanse analist maandag.