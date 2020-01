NIBC trekt stekker uit analistenteam

De Nederlandse zakenbank NIBC stopt met de verkoop en de opvolging van aandelen. Het zal ook niet langer beursintroducties en kapitaalverhogingen begeleiden. 'De marges waren flinterdun geworden.'

NIBC sluit haar divisie die zich met de kapitaalmarkten bezighoudt. Het gaat om zowel de primaire activiteiten, zoals het begeleiden van IPO's en kapitaaloperaties, als de secundaire activiteiten, zoals de verkoop en de opvolging van aandelen en obligaties.

De Haagse zakenbank schrapt 50 arbeidsplaatsen. Dat is ruim 7 procent van het personeelsbestand. De stopzetting maakt deel uit van een reorganisatie waarvoor de bank een provisie neemt van 9 miljoen euro.

Bij de ontslagen zit ook het zeskoppige analistenteam dat vanuit Amsterdam werkt. NIBC was sterk in de opvolging van de halfgeleidersector die in Nederland met bedrijven als ASML en ASMI sterk vertegenwoordigd is. De bank volgde ook Belgische aandelen op waaronder Fagron, Biocartis, Melexis en Ter Beke. Ze begon onlangs ook XFab te volgen.

We zijn compleet verrast door de beslissing. We wisten dat het moeilijk ging, maar dit is wel zeer ingrijpend Analist NIBC (die anoniem wil blijven)

'We zijn compleet verrast door de beslissing', zegt een NIBC-analist, die anoniem wil blijven. 'We wisten dat het moeilijk ging, maar dit is wel zeer ingrijpend.'

Impact regelgeving

In 2016 breidde NIBC haar kapitaalmarktafdeling uit met de overname van SNS Securities. 'Sindsdien is de markt totaal veranderd', zegt een woordvoerster van de bank. 'Door de toegenomen regulering en de hevige concurrentie was de druk op onze marges onhoudbaar.'

Overal in Europa worstelen banken met de handel in effecten

Overal in Europa worstelen banken met de handel in effecten. De marges zijn door de felle concurrentie fors uitgedund. Daar tegenover staan stijgende kosten als gevolg van de hogere IT-uitgaven en de toegenomen regelgeving.

'Sinds de Mifid II-richtlijn is met de verkoop en de opvolging van aandelen amper nog geld te verdienen', zegt een analist van een concurrerende bank, die anoniem wenst te blijven. 'NIBC bleek ook niet echt succesvol in een drukbezette markt, waar het moest opboksen tegen grote spelers als ING, ABN Amro en Kempen.'

Retail

NIBC laat weten dat het zich op haar retaildivisie wil terugplooien. De bank ziet groei in zijn hypotheekverstrekking, onder meer via een samenwerking met AXA. De Franse verzekeringsgroep belegt in naam van grote institutionele beleggers in hypotheken die door NIBC zijn verstrekt.

Sinds 2013 heeft NIBC een banklicentie in België en is ze actief als online spaarbank en kredietverstrekker.

Voor de resterende zakenbank ziet NIBC vooral groei in het verstrekken van kredieten aan ondernemingen en in de financiering van vastgoedontwikkelingen.