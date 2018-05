NYSE krijgt na 226 jaar topvrouw

Na 66 mannen krijgt de New York Stock Exchange voor het eerst in 226 jaar een vrouw aan het hoofd.

Na een lange reeks van 66 mannen krijgt de meest iconische beursvloer ter wereld voor het eerst een topvrouw. Stacey Cunningman wordt de 67ste voorzitter van de New York Stock Exchange , schrijft The Wall Street Journal .

'Ik hield meteen van de plek en popel om er leiding aan te geven', zegt ze in een gesprek met de WSJ. Ze herinnert zich dat de NYSE toen een mannenbastion was. Zo was het vrouwentoilet in een oude telefooncel op de zevende verdieping, terwijl de mannen van een 'paleis' van een restroom genoten.