Nagelmackers: ‘Trump blaft meer dan hij bijt'

Door een waaier aan onzekerheden, die voor een deel aan de Amerikaanse president Trump toe te schrijven zijn, ziet het economisch plaatje er momenteel minder goed uit. Bank Nagelmackers is daarom iets defensiever geworden.

Uit een recente rondvraag van Oxford Economics bij specialisten blijkt dat de drie grootste risico’s voor de Amerikaanse, Europese en Chinese economieën dezelfde zijn, zij het in andere verhoudingen: een vertragende wereldeconomie, een zwakker consumentenvertrouwen en een sterker handelsprotectionisme. Dit laatste houdt het grootste gevaar in voor de Amerikaanse en Chinese economieën en dat is niet verwonderlijk aangezien de twee landen in een handelsconflict zijn verwikkeld.

‘Een handelsoorlog is echter niet zo gemakkelijk te winnen’, zegt Olivier Colsoul, macro-econoom bij Bank Nagelmackers. Voorlopig winnen de VS, althans op papier. De impact van de wederzijdse tarieven op hun bruto binnenlands product is voorlopig aanzienlijk kleiner dan voor China. ‘Als de volledige bilaterale handel zou belast worden, zou dat beter verteerbaar zijn voor de VS dan voor China, dat dan dreigt zijn doelstelling van 6 procent groei te missen. Trump denkt daarom dat China zal buigen.’

Consument

Als de handelsoorlog verder escaleert, zal dat echter ook de Amerikaanse consument rechtstreeks raken. ‘De gemiddelde Amerikaan dreigt dan het voordeel te verliezen dat de taxshift hem heeft opgeleverd’, merkt Colsoul op. Hogere tarieven kunnen ook de inflatie tijdelijk hoger jagen, wat zou resulteren in een lagere consumptie.

Uit recente cijfers valt op te maken dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal wellicht niet zo goed heeft gepresteerd. Om de groei op peil te houden heeft de Federal Reserve intussen een U-bocht gemaakt in zijn beleid. Momenteel houdt de markt al rekening met twee renteverlagingen dit jaar. Colsoul denkt dat de Fed met de eerste zal wachten tot na de publicatie van de tweedekwartaalcijfers over de Amerikaanse economie.

Stagnatie

Voor ‘tariff guy’ Trump staat er nog meer op het spel. Hij wil in 2020 herverkozen worden als president en zal er daarom alles aan doen om een recessie te vermijden. ‘De economie moet blijven groeien en dat weet Trump.’ De vraag is of hij daar met zijn blaffende stijl en tweets zal in slagen. ‘Hij blaft meer dan hij bijt en blaast tegelijk warm en koud. Dat vermoeit de markten ook. Zijn aanpak riskeert zo minder efficiënt te worden’, denkt Colsoul.

In ieder geval weegt Trump met zijn handelsbeleid op de wereldwijde groei. De vrees bestaat dat het protectionisme tot een lange periode van stagnatie leidt zoals in 2016, zegt de econoom.

Herpakt

Na het dramatisch slechte vierde kwartaal van 2018 hebben de aandelenmarkten zich dit jaar goed herpakt, ook als de moeilijke maand mei wordt meegerekend. Opvallend is dat ook obligaties dit jaar al een mooie prestatie achter de rug hebben.

‘De rally vond plaats zonder inflows van investeerders en is te danken aan buybacks’, merkt senior strateeg Christofer Govaerts op. De liquiditeit is sinds december wel verbeterd, maar blijft op een bedroevend laag niveau: even laag als in 2008. ‘Dat stemt tot nadenken.’

Defensiever

In die omstandigheden bouwt Bank Nagelmackers wat meer voorzichtigheid in. ‘In ons smallcapfonds zijn we iets defensiever geworden. Dat heeft ons relatief geholpen in het vierde kwartaal en wat doen afzien in het eerste kwartaal, maar we blijven trouw aan onze benadering’, legt fondsbeheerder Rik Dhoest uit. ‘We kenden trouwens een zeer goede maand april en hielden ook vrij goed stand in mei.’

De strategie van het fonds is ook licht gewijzigd: de beheerders kiezen meer voor voorspelbaarheid en nemen nu ook bedrijven met een grotere marktkapitalisatie op. De bovengrens werd opgetrokken van 3,5 tot 6 miljard euro. De ondergrens blijft op 100 miljoen.

Vijf top picks

Dhoest en zijn collega Pascale Nachtergaele schuiven ook vijf ‘top picks’ naar voor, bedrijven waar ze in de huidige context van onzekerheid een boontje voor hebben en die ze dus hebben aangekocht.