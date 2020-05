Nasdaq heeft crisis helemaal verteerd

De Nasdaq Composite - de breedste barometer van de schermenbeurs - opent donderdag meer dan 1 procent in de plus. Daarmee overschrijdt de Nasdaq het niveau van eind december.

Het zijn de techreuzen zoals Alphabet en Facebook die de barometer op sleeptouw nemen. Hun kwartaalresultaten waren beter dan verwacht en bovendien zagen ze in april een herstel van de advertentie-inkomsten, na een desastreus maart. Dat was beter dan verhoopt.

Want temidden alle 'doom & gloom' van de crisis is er één zekerheid: Big Tech is met zijn royale cashbuffer, dominante marktpositie, rivaliserende start-ups die potentieel in de problemen komen en 'asset light' model - geen fabrieken die stilgelegd moeten worden - dé winnaar van de crisis, zoals Big Tech al vóór de crisis de winnaar was.