Nasdaq overtreft bod Euronext op Noorse beurs

Nasdaq is bereid 152 Noorse kronen (15,6 euro) per aandeel neer te tellen voor de overname van de Noorse Oslo Børs, 5 procent meer dan wat Euronext wil neertellen voor de Noren. Nasdaq stelt wel als voorwaarde dat minimaal 90 procent van de aandeelhouders het bod accepteert.

Spelbreker

Scandinavië

Nasdaq is al eigenaar van een aantal beurzen in de Scandinavische landen. Zo bezit de Amerikaanse technologiebeurs nu al de beurzen van Denemarken, Finland en Zweden. Euronext is actief in België, Frankrijk, Nederland, Portugal en Ierland.