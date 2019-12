Nasdaq trekt op een jaar spurt van 3.000 punten

De hoofdrolspelers in de 50 procent klim sinds kerstmis 2018? Apple, Amazon en Microsoft. Met Oscar voor beste bijrol voor Jerome Powell.

De Nasdaq Composite , de vol technologieaandelen gestouwde barometer van de Amerikaanse schermenbeurs, stak donderdagavond op tweede kerstdag voor het eerst de neus boven 9.000 punten.

Een klim die des te indrukwekkender is als je rekening houdt met het feit dat de barometer 367 dagen eerder, op kerstavond 2018, bij een ijzingwekkende neerwaartse rit de grens van 6.000 punten - 6.193 punten - in zicht kreeg (zie grafiek). Dat is dus een rit van 46 procent op een jaar tijd.

De reden? Die is eigenlijk vrij eenvoudig: ook al telt Nasdaq exact 2.691 aandelen, eigenlijk bepalen drie aandelen de marsrichting. Microsoft (8,8%), Apple (8,4%) en Amazon (7,1%) vertegenwoordigen samen een kwart van de Nasdaq Composite.

En alle drie legden in 2019 verbluffende resultaten voor. Straf, aangezien Apple beursjaar 2019 aftrapte met de eerste winstwaarschuwing in 16 (!) jaar.

Maar de rest van jaar legde de iPhone-producent indrukwekkende resultaten voor, wat de beurswaarde in ijltempo weer boven 1.000 miljard dollar tilde. De Californiërs halen ook steeds meer recurrente inkomsten uit diensten als Apple Pay, terwijl de groep de enorme cashflow uit goudhaantje iPhone aanwendt om in bulk eigen aandelen op te kopen en zo de winst per aandeel op te drijven. Resultaat: +97 procent op een jaar.

Microsoft is zo mogelijk nog straffer. Zakenblad Fortune kroonde CEO Satya Nadella tot zakenman van het jaar en dat is logisch: onder Nadella verschoof de softwaregigant de focus van de kaskoeien - Windows en Office - naar Azure en Office 365. Clouddiensten dus, inspelend op de trend waarbij steeds meer consumenten en bedrijven geen dure pakketten meer kopen maar liever maandelijks abonnementsgeld betalen om à la carte de nodige rekenkracht en opslagruimte te kopen. Microsoft ging sinds kerstavond vorig jaar 70 procent hoger.

Amazon steeg 'maar' 40 procent, de alleswinkel van Jeff Bezos is dit jaar 'gewoon' nog dominanter geworden dan hij al was. Donderdag trok Amazon een spurt van 4,5 procent, louter door de - nogal vage - melding dat de eindejaarsperiode alle records verpulverde.

Jerome