Nasdaq viert feestdag met 'tweede dotcompiek'

Nasdaq is rijk gestoffeerd met bedrijven als Zoom, Microsoft, Netflix en Amazon, die in virustijden floreren

De techeuforie op Wall Street is nu groter dan bij de dotcompiek van 2000, leert alvast één barometer.

Nasdaq zet voor the 'Fourth of July', de Amerikaanse nationale feestdag, de recordjacht in 2020 onverdroten voort. Een hausse die nu zelfs een mijlpaal doet sneuvelen. De beleggersgekte voor alles wat technologie is, is nu zelfs groter dan bij de piek van de dotcomzeepbel in 2000.

Dat leert toch één graadmeter, die informatieleverancier Bloomberg bijhoudt. Een vrij eenvoudige graadmeter die de korf steraandelen van Nasdaq, de Nasdaq100, afzet tegen de populairste brede Wall Street-korf, de S&P500 (zie grafiek).

Die barometer noteerde donderdagavond aan 3,3. En dat is nipt beter dan de 3,29 op 10 maart 2000, de piek van de dotcomgekte op Nasdaq. Nasdaq100 noteert dit jaar tot nog toe op een winst van 18 procent, terwijl de S&P500 nog altijd tegen 3 procent verlies aankijkt. Wat - gelet op het feit dat de Amerikaanse economie na de langste expansie ooit in een recessie is gesukkeld - nog altijd een opmerkelijke prestatie is.

Nasdaq zit echter vol technologiebedrijven die niet alleen goed weerstand bieden tegen de coronacrisis, maar zelfs floreren. Denk aan Zoom Video , het best presterende aandeel in de Nasdaq100 met 285 procent (!) winst. 'Zoomen' is tijdens de pandemie voor het leger thuiswerkers uitgegroeid tot een werkwoord.