Nasdaq weer kop van Jut

Wall Street staat in het rood. Beleggers prefereren de oude economie boven de techaandelen. GE stijgt na uitspraken van de CEO.

De Amerikaanse beurzen noteren in het rood. De Nasdaq opende met een verlies van 2 procent, maar weet de schade tegen 17u15 te beperken tot een min van 0,9 procent. Daarmee doet de technologie-index het slechter dan de Dow Jones die ter plaatse trappelt. Dat geeft aan dat beleggers de aandelen van de oude economie meer zien zitten dan die van de nieuwe economie.

Donderdag gaat onder andere de elektrische autobouwer Tesla met 2,2 procent lager. Ook de videobeller Zoom verliest 1,9 procent en de digitale fitnessspeler Peloton brokkelde initieel zo'n 5 procent af maar weet het verlies te beperken tot 0,1 procent.

Big Tech

Ook Big Tech moet het ontgelden. Apple zakt 1,4 procent, Microsoft levert 1 procent in, Amazon gaat 2 procent lager, Alphabet speelt 1,3 procent kwijt en Facebook gaat 1,1 procent lager.

In de laatste weken lijken beleggers steeds meer te twijfelen aan de hoge waarderingen van technologie-aandelen. Niet vreemd, want sinds het dieptepunt van de coronacrisis steeg de Amerikaanse Nasdaq met zo'n 75 procent tot zijn piek begin september op 12.056 dollar. Inmiddels is de index wat teruggevallen, maar de graadmeter staat nog altijd 21 procent hoger sinds begin dit jaar. Daarmee zijn de waarderingen voor techspelers behoorlijk opgelopen.

GE

Het Amerikaanse conglomeraat General Electric (GE) wint meer dan 4 procent in een neergaande markt. Beleggers zijn te spreken over de positieve vooruitzichten van CEO Larry Culp. Culp vertelde bij een conferentie van Morgan Stanley dat hij voor de groep een positieve cashflow verwacht voor het einde van het jaar. Dat is beter dan de eerdere prognose van het bedrijf waarbij een positieve cashflow pas voor 2021 werd voorspeld.