Nationale Bank legt oor te luister bij bevolking

De gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch wil weten wat de bevolking denkt over het monetair beleid van de Europese Centrale Bank.

Maakt u zich zorgen over te lage of te hoge inflatie? Hoe beïnvloedt de lage rente u? Dat zijn enkele vragen van een grootschalige enquête die de Nationale Bank onder de hoofding 'NBB luistert' heeft gelanceerd. De Nationale Bank contacteerde deze week per mail onder anderen bankiers en journalisten om te polsen naar hun mening over het monetair beleid. Elke burger kan via de website van de Nationale Bank, nbb.be, deelnemen.

Onze strategie moet ook in de toekomst zorgen voor stabiele en voorspelbare prijzen. Pierre Wunsch Gouverneur Nationale Bank

De bevraging is een onderdeel van de evaluatie van de monetaire beleidsstrategie die de Europese Centrale Bank (ECB) en de 19 nationale centrale banken van de eurozone begin dit jaar zijn begonnen. 'De bedoeling is na te denken over de vele vragen over het monetair beleid', zegt Wunsch. 'We willen dat onze strategie ook in de toekomst doet wat ze moet doen: zorgen voor stabiele en voorspelbare prijzen.' Het is de eerste keer dat de Nationale Bank en de ECB zo uitgebreid de bevolking raadplegen.

Voorts heeft de Nationale Bank meer dan 70 organsiaties van het middenveld gevraagd om op 22 januari tijdens een luistersessie hun visie op het monetair beleid toe te lichten. Behalve de sociale partners zijn ook organisaties van huurders en verhuurders, Greenpeace en Netwerk tegen Armoede uitgenodigd.

Klimaatverandering

De ECB heeft in oktober zo'n luistersessie gehouden. Better Finance, de belangenorganisatie van spaarders en beleggers, klaagde toen over de lage rente. Milieuverenigingen riepen de ECB op geen obligaties meer te kopen van ondernemingen die vervuilend zijn.

Een evaluatie van de ECB-strategie is aangewezen omdat de wereld sinds de vorige evaluatie in 2003 sterk is veranderd. Bovendien slaagt de ECB er al jaren niet in haar inflatiedoelstelling te halen. Frankfurt streeft naar een inflatie van 'minder dan maar dicht bij 2 procent' op de middellange termijn. De inflatie was de jongste jaren te laag en de ECB verwacht dat de prijzen in 2021 en 2022 te weinig stijgen.

De ECB zal haar inflatiedoelstelling herbekijken. De Amerikaanse centrale bank heeft onlangs haar doelstelling aangepast en streeft naar gemiddeld 2 procent inflatie.