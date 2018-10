Nederland schaft dividendbelasting dan toch niet af

Het is jammer voor de vele Belgische beleggers met Nederlandse aandelen in portefeuille, maar de Nederlandse regering heeft beslist de dividendbelasting van 15 procent dan toch niet af te schaffen.

De maatregel stond sinds begin deze maand op losse schroeven, nadat de consumentengigant Unilever had beslist zijn Londens hoofdkwartier niet naar Rotterdam te verhuizen en zijn binationale structuur te behouden. De afschaffing van de taks was net bedoeld om multinationals in Nederland te houden.

‘De beslissing van Unilever was een testcase, die het plan niet overleefde’, verklaarde de liberale premier Mark Rutte, die een groot voorstander van de afschaffing was.

Draagkracht

Op de vraag of het intrekken van de maatregel geen persoonlijke blamage voor Rutte is, antwoordde de premier laconiek: ‘Een kras? Mijn baan is een verzameling van krassen. Het draagvlak voor deze maatregel was beperkt en we menen nu een pakket te hebben dat qua draagvlak beter zal scoren.’