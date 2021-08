Neemt Fed langverwachte bocht in Jackson Hole?...

De markten kijken met nog meer belangstelling dan anders uit naar Jackson Hole, waar Fed-voorzitter Jerome Powell vrijdag speecht. Brengt hij duidelijkheid over wanneer de Amerikaanse centrale bank haar gigantische obligatieaankopen zal terugschroeven?

Het moest een blij weerzien worden in het idyllische Jackson Hole, waar de Amerikaanse centrale bank (Fed) elk jaar een jamboree organiseert voor centraal bankiers. Vorig jaar maakte de pandemie er een virtueel event van, dit jaar zou iedereen weer de berglucht komen opsnuiven in Wyoming. Tot de Fed vorige vrijdag alsnog voor een virtuele meeting koos nu de deltavariant van het coronavirus het aantal besmettingen weer opdrijft.

Het virus werpt daarmee een extra schaduw over Jackson Hole. Anderhalf jaar geleden dwong de pandemie de Fed de stimuluskraan wagenwijd open te draaien. De centrale bank koopt sindsdien elke maand voor 120 miljard dollar schuldpapier - staatsobligaties, herverpakte hypotheken, bedrijfsobligaties - om de rente te drukken en de economie aan te jagen. De balans van de Fed is aangegroeid tot een ongeziene 8.300 miljard dollar.

De essentie De langverwachte boodschap over het terugschroeven van de obligatieaankopen door de Fed is een delicate oefening.

Driekwart van de economen die het nieuwsbureau Bloomberg bevraagde, denkt dat de boodschap vrijdag in Jackson Hole of bij de volgende Fed-rentevergadering in september zal volgen.

De Fed neemt de beslissing tegen een achtergrond van oplopende marktwaarderingen en een inflatieopstoot, waarbij dat laatste een 'tijdelijk' fenomeen is volgens de centrale bank.

De verwachting is dat de Fed dit najaar nog begint met het terugschroeven (‘tapering’) van die obligatieaankopen, zeker nu de inflatie terug is van weggeweest. Het brengen van die boodschap is een delicate oefening. De markten zijn nerveus over het wegvallen van genereuze stimulus die fors opgelopen koersen stut, inclusief die van schuldpapier (wat zich vertaalt in een lage rente). De beruchte ‘taper tantrum’ van 2013 - toen de markt paniekerig reageerde op een gelijkaardige Fed-boodschap - spookt nog door de hoofden.

Beleidswijzigingen

Al weken wordt gespeculeerd of Fed-voorzitter Jerome Powell zijn speech in Jackson Hole zal aangrijpen om de taper te signaleren. De conferentie dient wel vaker als podium voor het aankondigen van beleidswijzigingen. Vorig jaar onthulde de Fed er zijn nieuwe strategie van een inflatiedoelstelling van ‘gemiddeld’ 2 procent, waarbij een periode van te lage inflatie - zoals de voorbije jaren - gecompenseerd wordt door tijdelijk hogere inflatie te tolereren.

Bovendien bleek uit de notulen van de recentste Fed-vergadering in juli dat een meerderheid van de bestuurders gewonnen is om dit jaar nog de taper in te zetten, al heerst onenigheid in de Fed. De centrale bank houdt vol met tapering te zullen beginnen zodra er ‘substantiële vooruitgang’ geboekt is in het realiseren van haar inflatie- en tewerkstellingsdoelstelling. De markt hoopt duidelijkheid te krijgen over die vooruitgang, wat meteen duidelijkheid impliceert over hoe de Fed de inflatie evalueert.

De moeizame heropening van de economie - met verstoorde productieketens - deed de inflatie de voorbije maanden opveren. Volgens de Fed gaat het om een ‘tijdelijke’ opstoot die weer zal verdwijnen als de economie normaliseert. De markt lijkt mee te gaan in dat verhaal, zo leert de maandelijkse Bank of America-enquête bij fondsbeheerders. ‘Amper 4 procent van de fondsbeheerders denkt dat de inflatie volgend jaar hoger zal zijn dan vandaag’, zegt Frank Vranken, hoofdstrateeg bij Edmond de Rothschild Europe in Luxemburg.

Als er toch een structurele in plaats van tijdelijke inflatiestijging zou zijn, dan krijg je een paradigmashift op de markten. Dat gaat meestal gepaard met schokken. Frank Vranken Hoofdstrateeg Edmond de Rothschild Europe

‘Dat is een risicovolle situatie, want niemand weet hoe de inflatie zal evolueren’, vervolgt Vranken. ‘Als er toch een structurele in plaats van een tijdelijke inflatiestijging zou zijn - kijk naar de stijgende lonen en huurprijzen in de VS - dan krijg je een paradigmashift op de markten. Dat gaat meestal gepaard met marktschokken.’ Vranken zou graag hebben dat Powell klaarheid biedt over wat hij onder ‘tijdelijk’ verstaat: drie maanden, een jaar?

Goed voorbereid

Hij denkt niet dat Powell vrijdag veel over de taper zal lossen. ‘Ik denk dat dit eerder voor de eerstkomende rentevergadering op 21-22 september zal zijn’, zegt Vranken, die eraan toevoegt dat de markten ‘goed voorbereid’ zijn dankzij eerdere uitspraken van Fed-bestuurders.

Volgens een Bloomberg-peiling onder een 50-tal economen denkt driekwart van hen dat een taperaankondiging deze week of in september komt. De effectieve start zou dan voor december kunnen zijn. Andere waarnemers verwachten dat Powell nog eens zal benadrukken dat het afbouwen van obligatieaankopen losstaat van het klassieke rentebeleid, dat langer soepel kan blijven.